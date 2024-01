Leonardo Chucrute é gestor em educação e CEO do Zerohum - Divulgação

Publicado 04/01/2024 00:00

Você acha que para empreender precisa de uma grande ideia? Que é necessário pensar em algo excepcional? Muitas pessoas fantasiam muito a questão de ser empreendedor. Na verdade, são pessoas normais, porém o grande diferencial delas é que estão preparadas quando aparece uma oportunidade. É válido ressaltar que muitas viram empreendedoras por necessidade ou após uma demissão, como aconteceu durante a pandemia.



Para começar a empreender em 2024, ou nos próximos anos, é importante que você seja alguém proativo e curioso em verificar o que está acontecendo no mercado e no mundo, além de enxergar quais são as necessidades do seu público-alvo.



Uma coisa que gosto de salientar para quem deseja empreender é que não se pode ficar "esperando" o momento certo para agir. Perceba que o momento ideal é agora. Logo, não perca tempo. Coloque suas ideias em prática e não fique postergando, saia de sua zona de conforto.



Tenha um objetivo e trace metas concretas para alcançá-lo. Além disso, tire suas ideias do papel e comece a agir. Busque se organizar e persevere para não acabar desanimando.



Adiar suas ações e tomadas de decisão apenas atrasará o seu processo. Comece agora mesmo, use o que tem nas mãos e busque sempre se aprimorar e aperfeiçoar. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa começar a fazer.



Não se deixe dominar pelo medo e pela insegurança. Infelizmente, isso é muito comum acontecer. Portanto, entenda que muitos desafios vão surgir pelo caminho, assim como as críticas. Mas não dê ouvidos. Tenha fé, trabalhe duro e reflita que cabe somente a você seguir o rumo em direção aos seus objetivos.



Leonardo Chucrute

Gestor em educação, CEO do Zerohum, professor de Matemática, ex-cadete da AFA e autor de livros didáticos.