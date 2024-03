Joyce Trindade, secretária de Políticas e Promoção da Mulher da cidade do Rio - Divulgação

Publicado 08/03/2024 00:00

No Dia Internacional da Mulher, é fundamental ressaltar que a história escrita pelas mulheres transforma a sociedade. Em um mundo tão desigual, é necessário compreender a importância de fortalecer ações que promovam as mulheres. Neste 8 de março, temos a alegria de compartilhar que a Secretaria da Mulher da Prefeitura do Rio de Janeiro abriu 15 mil oportunidades, sendo milhares de vagas gratuitas de cursos de capacitação para as mulheres do Rio em mais de 200 áreas de formação. São qualificações em diversas áreas que reforçam o nosso compromisso de garantir que as mulheres estejam cada vez mais presentes no mercado de trabalho, ocupando espaços que por muito tempo nos foram negados.



A autonomia feminina é também um dos caminhos para combater a violência contra a mulher. Oferecer acesso às políticas públicas com foco na promoção da mulher e no enfrentamento às violências é impactar toda a nossa sociedade, contribuir com o desenvolvimento das famílias e escrever um futuro digno. E foi através de muita dedicação, análises, dados, pés nos territórios e diálogo que temos a alegria de compartilhar a inauguração da Casa da Mulher Carioca no maior bairro do Brasil, em Campo Grande.



A Zona Oeste é a maior região do Rio e é também a que mais concentra casos de feminicídio, segundo os dados do Mapa da Mulher Carioca. Inaugurar um equipamento que oferece serviços no combate à violência e capacitação profissional gratuita no maior bairro da região é reforçar o nosso compromisso em garantir que as mulheres tenham dignidade e oportunidade para escrever a sua história. Desde 2021, a Secretaria da Mulher atendeu mais de 500 mil mulheres e qualificou para o mercado de trabalho mais de 137 mil profissionais. Alcançando todas as regiões do Rio de Janeiro, crescemos em sete vezes a nossa capacidade territorial, com locais especializados de atendimento à mulher, dessa forma, garantindo que toda cidadã do Rio de Janeiro tenha serviço público de qualidade e assim transformando famílias. Esses serviços vão desde atendimento psicoterapêutico e renda emergencial, até qualificações profissionais na área da indústria e tecnologia. A atual gestão da Prefeitura do Rio tem o compromisso de ser referência na equidade de gênero, e isso só é possível por termos o maior orçamento municipal de políticas para mulheres do Brasil.



O 8 de março representa as lutas e conquistas das mulheres, é uma data que nos convoca para a reflexão dos avanços, retrocessos, preconceitos, conquistas e dificuldades que enfrentamos. Ainda temos lutas básicas pelo direito à vida, o direito à cidade, pelo respeito e segurança. Os desafios são enormes, mas seguiremos construindo políticas efetivas para as mulheres.



A luta coletiva pela garantia dos direitos das mulheres é estratégica para avançarmos na construção de uma sociedade mais justa para todas as pessoas. Que neste 8 de março possamos refletir sobre como contribuir para mitigar a desigualdade de gênero. Que as mulheres tenham cada vez mais autonomia para escrever o seu futuro. Afinal, a força do protagonismo da mulher faz os sonhos virarem realidade. E que não nos esqueçamos: transformar a vida das mulheres é transformar gerações. Feliz Dia Internacional da Mulher!





