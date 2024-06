Julio Canelinha - Assessor Especial da Alerj - Divulgação

Publicado 27/06/2024 00:00

O desenvolvimento econômico e o turismo estão intrinsecamente ligados, especialmente em regiões que possuem potencial turístico significativo. No Estado do Rio de Janeiro, o município de Paraíba do Sul é um exemplo interessante de análise quando comparado com os municípios vizinhos de Miguel Pereira e Areal que nos últimos anos são verdadeiros sucessos.



Paraíba do Sul é uma cidade com um rico patrimônio histórico e cultural, conhecida por suas águas minerais e belezas naturais. Apesar disso, o município enfrenta desafios em converter esses recursos em um fluxo turístico significativo. A economia local é diversificada, com setores como agricultura, comércio e serviços desempenhando papeis importantes. No entanto, o turismo ainda não é explorado em seu potencial máximo.



Fatores importantes moldam a realidade da cidade como:



1. Infraestrutura: A infraestrutura turística em Paraíba do Sul ainda precisa de investimentos robustos. A cidade possui algumas atrações, como o Parque das Águas Minerais Salutaris e o Museu Tiradentes, mas falta opções de entretenimento que possam reter os turistas por mais tempo.



2. Marketing e promoção: A promoção turística de Paraíba do Sul é limitada. Não há campanhas de marketing eficazes que coloquem a cidade no radar de potenciais visitantes, especialmente quando comparada com os esforços realizados por Miguel Pereira e Areal.



3. Apoio governamental e parcerias: O apoio governamental é crucial para o desenvolvimento do turismo. Iniciativas de parcerias público-privadas poderiam ser mais exploradas para melhorar a infraestrutura e promover a cidade como destino turístico.



Enquanto que a vizinha Miguel Pereira tem se destacado como um destino turístico de sucesso, atraindo visitantes com suas paisagens naturais, atrações turísticas de sucesso (Parque dos Dinossauros, Passeio de trem, Rua Torta, entre outros) e infraestrutura bem desenvolvida. Virou a queridinha dos turistas e durante 13 feriados nacionais consecutivos, a cidade ficou em primeiro lugar no ranking das mais procuradas, chegando a ter 100% de ocupação hoteleira, superando a capital, segundo dados da ABIH-RJ (Associação Hotéis do Rio de Janeiro).



Areal é outro exemplo de sucesso. Embora menor em termos de população, tem conseguido se destacar no turismo através de suas belezas naturais e ambiente acolhedor. A cidade tem se mostrado uma nova Toscana, região da Itália abundante em história e vinhos. Um charme e tanto para a cidade que garantiu o título de "Cidade da Uva".



Comparando Paraíba do Sul com seus vizinhos, fica evidente que a cidade possui potencial turístico, mas ainda precisa superar desafios significativos. A cidade conta com obstáculos que precisam ser enfrentados para que possa se tornar um destino turístico competitivo.



Com planejamento e investimento adequados, Paraíba do Sul tem o potencial de transformar seu patrimônio natural e cultural em um motor de desenvolvimento econômico, beneficiando toda a comunidade local.

* Julio Canelinha é assessor especial da Alerj