* Leonardo Matias, presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ)Divulgação

Junho foi o mês de aniversário de 1 ano da nossa campanha ´Não Dê Carona ao Assédio´, contra a importunação sexual nos transportes públicos intermunicipais. Durante todo o mês, realizamos ações e abordagens educativas, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do respeito às mulheres, em especial, nos transportes públicos. Durante o mês de junho, também celebramos o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), e reforçamos, nos transportes intermunicipais e nas nossas redes sociais, a ideia de combate a atos de violência contra os idosos.



Agora em julho, celebramos uma nova iniciativa para promover o respeito e a inclusão nos transportes coletivos. A campanha ‘Não Finja que não me viu! Ceda o lugar´ surge com o propósito de conscientizar a população sobre o uso adequado dos assentos preferenciais — que são destinados a idosos, pessoas com crianças de colo, obesos, gestantes e pessoas com deficiência.



A campanha acontece em consonância com a Lei Estadual nº 8415, de 12 de junho de 2019, e visa fomentar uma cultura de respeito e empatia, incentivando atitudes proativas no transporte público do estado. Serão realizadas diversas ações educativas e outras intervenções, como palestras, além de distribuição de panfletos em transportes coletivos e terminais rodoviários. As primeiras ações ocorrerão nas primeiras semanas deste mês em diversos terminais rodoviários do estado.



O lançamento da ‘Não Finja que não me viu! Ceda o lugar´, assim como a ´Não Dê Carona ao Assédio´, são iniciativas em conjunto com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram-RJ), que reforçam o compromisso do Detro-RJ com o bem-estar dos cidadãos fluminenses. Ambas são realizadas pela Ouvidoria do departamento, que tem tido um papel de relevância no órgão nos últimos tempos. Somente no primeiro trimestre de 2024, nossa Ouvidoria resolveu mais de 1800 demandas recebidas por telefone (21 3883-4141), ou pela internet, no portal OuvERJ.



Para atender melhor o cidadão fluminense, criamos também, recentemente, mais uma possibilidade de contato entre o usuário fluminense e o Detro-RJ: o ‘Alô, Detro-RJ!’, canal que funciona em complemento à Ouvidoria, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no telefone (21 3883-4100). O serviço foi outro gol de placa para os idosos, visto que muitos apresentam dificuldades em usar a internet e aplicativos de serviços. Em um mês de funcionamento, já são mais de 1 mil ligações atendidas e direcionadas internamente aos setores responsáveis.



Como autarquia reguladora e fiscalizadora do transporte rodoviário intermunicipal no Estado do Rio de Janeiro, o Detro-RJ tem ainda muitos desafios. Estamos em meio a um crescimento urbano significativo e às novas realidades sociais, que exigem soluções inovadoras e eficazes para garantir a mobilidade da população. E esse compromisso envolve desde discussões sobre novas matrizes energética para os transportes, como a elétrica, quanto a inédita licitação das linhas intermunicipais de todo o estado, que está no forno.



A transparência, tanto em resultados quanto nos desafios, dão o tom do nosso dia a dia de dedicação e trabalho. Estamos no caminho correto.

