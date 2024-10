Rafael Barroso - Divulgação

Rafael BarrosoDivulgação

Publicado 29/10/2024 00:00

Ao se aproximar o período de usufruir das reservas acumuladas no plano de previdência privada, também conhecido como desacumulação, a expectativa com a possibilidade de aproveitar os frutos do trabalho de anos se mistura com a dúvida sobre como administrar esses recursos da melhor forma. O que fazer para que esse ativo proporcione a tão sonhada aposentadoria tranquila e, se possível, ainda contribua para a realização de sonhos adiados?



Uma ideia muito difundida nos países europeus é a de dividir o montante em três grupos distintos, configurando o que se denomina de “Estratégia dos Três Potes”. Essa solução visa possibilitar que o titular do plano desfrute dos recursos de maneira equilibrada, tirando alguns planos do papel, mas sem comprometer sua saúde financeira nos anos que terá pela frente.



Vamos conhecer um pouco mais dessa estratégia.







Pote da Liberdade: realize sonhos, mas esteja preparado para imprevistos



Equivalente a 20% do valor total da reserva, esse pote destina-se à concretização de metas pessoais, mas também deve ser reservado para despesas inesperadas. É a oportunidade de finalmente comprar aquele carro desejado, terminar de quitar a casa própria ou fazer aquela viagem que vem sendo planejada durante a vida inteira. Além disso, deve ser visto como um ‘colchão’ financeiro que possa ser utilizado diante de imprevistos, como reformas emergenciais na casa ou problemas de saúde.







Pote da Renda Mensal: aposentadoria digna e sem preocupações



Já 60% do montante formam o pote da renda mensal, responsável por assegurar um fluxo de rendimentos regulares durante o período da aposentadoria. Essa quantia deve ser calculada com base no seu estilo de vida desejado, considerando gastos com alimentação, moradia, saúde e lazer. A escolha da modalidade mais adequada de recebimento de renda, como a vitalícia ou a programada, deve ser feita com a ajuda de um profissional especializado, que analisará idade, expectativa de vida e perfil de risco do beneficiário.







Pote da Herança: legado de amor para as gerações futuras



Por fim, os 20% restantes compõem o pote da herança. Aqui, o objetivo é contribuir com o bem-estar das futuras gerações da família, reservando um montante para auxiliar filhos e dependentes com os custos relacionados à educação, aquisição de um imóvel ou mesmo a abertura de um negócio. Planejar a sucessão do seu patrimônio com antecedência garante que seus bens sejam divididos de acordo com seus desejos, evitando conflitos.



A “Estratégia dos Três Potes”, claro, é apenas uma das diversas possibilidades a serem contempladas na fase de desacumulação da previdência privada. Mas ela tem a grande virtude de colocar em evidência os aspectos essenciais a considerar no momento de dispor das reservas acumuladas: prover o presente e cuidar do futuro.



Afinal, seja qual for o ciclo, desfrutar da vida com plenitude e segurança não tem preço.

* Rafael Barroso é superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência