Andrezinho Ceciliano - Divulgação

Andrezinho CecilianoDivulgação

Publicado 30/10/2024 00:00

Ao assumir o papel de mais jovem prefeito eleito do Estado do Rio de Janeiro, eu me sinto imensamente honrado e empolgado. Porque isso marca não apenas o início de uma nova fase para a nossa cidade, mas também para toda uma geração que, como eu, acredita que a juventude não é uma barreira para a liderança. Pelo contrário, é uma vantagem.

Fui eleito, em 2022, deputado estadual aos 24 anos, o mais jovem da Assembleia Legislativa do Rio. E provei com meu mandato – 170 projetos de lei apresentados, 30 leis aprovadas – que capacidade de trabalho não depende de idade, mas de vontade. Na verdade, creio que ser jovem me dá uma visão única sobre os desafios que a juventude enfrenta e as soluções que podemos implementar.

Na minha infância, vi o governo do meu pai e líder maior, André Ceciliano, mudando a história da minha cidade. Na minha adolescência e fase adulta, testemunhei as mudanças no mundo acontecerem a uma velocidade vertiginosa — da tecnologia à forma como nos comunicamos e trabalhamos. A juventude de hoje é conectada, informada e, acima de tudo, engajada. E eu faço parte dessa geração.

Ser jovem significa ter uma energia renovada, um espírito de inovação e, mais importante, a coragem de ousar. Nós, jovens, não temos medo de fazer diferente, de buscar novas soluções para problemas antigos. Acredito que é exatamente isso que a política precisa agora. Não estamos presos a velhos modelos de gestão, nem nos apegamos a formas obsoletas de governar. Somos flexíveis, adaptáveis e prontos para construir pontes entre o tradicional e o moderno.

Eu venho de uma geração que valoriza o coletivo, que quer ver mudanças no mundo e está disposta a colocar a mão na massa para realizá-las. Sempre acreditei que a política não pode ser vista como algo distante, mas como uma ferramenta poderosa para transformar vidas. Vou me cercar dos melhores quadros, técnicos e políticos, jovens como eu e também cabeças brancas, a quem chamo de “jovens há mais tempo”.

Ser jovem, ou ter a mente jovem, nos coloca também mais próximo das realidades que muitos enfrentam. Entender a ansiedade de quem busca o primeiro emprego, de quem quer acessar uma educação de qualidade ou sonha em empreender.

Sabemos como é difícil ver oportunidades limitadas em um mundo cada vez mais exigente. Mas também sei que temos as ferramentas e parcerias para superar esses obstáculos.

O fato de eu ter sido eleito mostra que a sociedade está disposta a apostar na renovação, a acreditar que a juventude pode, sim, ser parte ativa da solução. Sei também que isso também vem com uma grande responsabilidade. Sei que muitos esperam que eu seja um símbolo de mudança, um catalisador de novas políticas que priorizem a educação, o meio ambiente, o empreendedorismo jovem, a inclusão social.



Minha promessa é não desapontá-los. Quero usar minha energia, visão e compromisso para fazer a diferença. Quero aproximar a gestão pública da população, trazer novas vozes para a mesa e implementar políticas que façam sentido no século XXI. Nossa jornada está apenas começando.

* Andrezinho Ceciliano é deputado estadual e prefeito eleito de Paracambi, o mais jovem do Estado do Rio