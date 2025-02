Júlio Furtado é orientador educacional e escritor - Divulgação

Publicado 04/02/2025 00:00

Em um mundo cada vez mais polarizado e repleto de conflitos, a habilidade de dialogar torna-se uma tábua de salvação. A escola, como espaço de formação, precisa assumir um papel central no ensino dessa arte. O diálogo não é apenas uma troca de palavras, mas um processo complexo que envolve escuta ativa, empatia e a capacidade de questionar nossas próprias certezas, o que é fundamental para nosso desenvolvimento.

O diálogo é essencial para o amadurecimento humano, e a escola pode (e deve) incentivar crianças e jovens a praticarem essa habilidade. A prática do diálogo na escola não apenas enriquece o ambiente educacional, mas também prepara os alunos para uma convivência mais harmoniosa na sociedade, na medida em que os leva a vivenciar a possibilidade de opiniões diferentes conviverem e, até mesmo complementarem-se.

A falta de diálogo em nossa era é evidente, mas muitas vezes escamoteada. As redes sociais, por exemplo, frequentemente promovem debates acalorados, mas raramente facilitam um verdadeiro diálogo. A facilidade de "excluir" opiniões divergentes reflete uma tendência preocupante de evitar o confronto de ideias. Isso pode estar relacionado a uma educação que falhou em ensinar a importância de ouvir o outro e considerar diferentes perspectivas.

Dialogar requer aprendizagem, e essa aprendizagem pode ser incorporada ao currículo escolar de diversas formas. Primeiramente, é necessário criar um ambiente onde os alunos sintam-se seguros para expressar suas opiniões e, ao mesmo tempo, estejam abertos para ouvir e refletir sobre as ideias dos outros. A alternância entre falar e ouvir é crucial para que o diálogo ocorra de maneira efetiva.

Além disso, é importante que os educadores incentivem os estudantes a questionarem suas próprias certezas. Isso não significa abrir mão de suas convicções, mas sim estar disposto a revisá-las à luz de novas informações e argumentos. Essa prática não apenas enriquece o debate, mas também promove um amadurecimento intelectual e emocional.

Só para recordar, diálogo é uma ação entre duas pessoas que se alternam como falantes e ouvintes, com o objetivo de enriquecer a ideia central da conversa. Nessa alternância, é essencial que enquanto um ouve o que o outro diz, pense no que está ouvindo e produza uma síntese do que pensa sobre o que ouviu e esse será o objeto de sua próxima fala. Se ambos tiverem esse comportamento, o resultado será uma ideia amadurecida e, no mínimo, uma maior compreensão sobre a forma de pensar do outro.

A implementação de programas de diálogo nas escolas pode começar de forma simples, com atividades que incentivem a troca de ideias e a reflexão conjunta. Projetos interdisciplinares, debates moderados e grupos de discussão são algumas das estratégias que podem ser adotadas. Além disso, a formação de professores para que sejam facilitadores eficazes de diálogo é crucial. Eles devem estar preparados para mediar conversas, incentivar a participação de todos e ajudar os alunos a desenvolverem habilidades de comunicação e empatia.

Parece urgente uma providência educativa, caso queiramos resgatar o diálogo enquanto estratégia essencial ao amadurecimento humano. Precisamos aprender a ouvir sem medo e descobrir que nossas certezas podem ser questionadas e que isso é a essência do amadurecimento.

Júlio Furtado é orientador educacional e escritor