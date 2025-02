Lara Ladislau - Divulgação

Publicado 12/02/2025

No mês de fevereiro, celebramos o Dia Mundial do Câncer, uma data fundamental para conscientizar a sociedade sobre a doença, promover a prevenção e ampliar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Também é um momento de refletir sobre os avanços significativos alcançados na oncologia e sobre os desafios ainda presentes.



A medicina de precisão desponta como um dos grandes marcos desse progresso. Baseada em uma abordagem personalizada, permite que cuidados sejam adaptados às características genéticas específicas de cada tumor e paciente, elevando consideravelmente as chances de um desfecho clínico favorável e contribuindo para a manutenção da qualidade de vida durante o tratamento.



Essa evolução, fruto direto da oncogenética, destaca-se como um dos pilares da oncologia e tem tudo para liderar a área nos próximos anos. Outro avanço expressivo é o uso da inteligência artificial (IA), que vem transformando o diagnóstico. Um estudo publicado na Nature em 2020 apresentou um sistema de triagem para câncer de mama que demonstrou reduzir falsos positivos e falsos negativos na mamografia. Ao proporcionar maior precisão e consistência na interpretação de imagens, a IA tem potencial para revolucionar a detecção precoce de tumores. Embora em fase de desenvolvimento, é uma tecnologia com perspectiva de adoção global em um futuro próximo, trazendo avanços significativos para pacientes e profissionais de saúde.



Entretanto, novos desafios surgem, como o aumento de neoplasias em pacientes jovens. A Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) apontou um crescimento de 79% nos diagnósticos de tumores de início precoce, em pessoas com menos de 50 anos.



No estado do Rio de Janeiro, dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer (INCA), divulgados em 2023, estimam que serão 72.800 novos casos por ano. Embora as causas ainda sejam investigadas, fatores como o consumo de alimentos ultraprocessados, obesidade, sedentarismo e a deterioração da qualidade de vida têm sido amplamente discutidos. De acordo com levantamento divulgado também em 2023 pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens/USP), nos últimos dez anos o consumo de alimentos ultraprocessados havia aumentado, em média, 5,5% entre os brasileiros, principalmente entre pessoas do sexo feminino, adolescentes, brancas, com maior renda e escolaridade e moradores de áreas urbanas e das regiões Sul e Sudeste.



Nesse cenário, o papel da tríade diagnóstico precoce, alimentação saudável e

atividade física torna-se ainda mais relevante. Detectar tumores em estágios iniciais aumenta as chances de cura, enquanto hábitos saudáveis ajudam a prevenir a doença.



Contudo, a luta contra o câncer ainda enfrenta obstáculos significativos. A desigualdade no acesso aos tratamentos e a disparidade na qualidade dos cuidados entre regiões do país, assim como entre os sistemas público e privado, são desafios persistentes. É essencial investir em iniciativas que reduzam essas diferenças e promovam o acesso a avanços científicos para todos os pacientes. Além disso, campanhas educativas podem fazer a diferença ao incentivar a adesão a exames regulares e à adoção de estilos de vida mais saudáveis.



O Dia Mundial do Câncer nos convida a reconhecer esses desafios, mas também a celebrar os avanços que estão transformando a oncologia. Inovações como a medicina de precisão, a oncogenética e a inteligência artificial têm trazido novas esperanças para pacientes e familiares. No Rio de Janeiro e em todo o mundo, conscientização e educação permanecem essenciais para promover a detecção precoce e garantir o acesso a tratamentos inovadores.



Com união, ciência e dedicação, podemos avançar ainda mais na luta contra o câncer, construindo um futuro em que a doença seja cada vez mais tratável, com a preservação da qualidade de vida em todas as etapas dessa jornada.

Por Lara Ladislau, oncologista da Oncoclínicas Rio de Janeiro