Marlí Peçanha - Divulgação

Marlí PeçanhaDivulgação

Publicado 13/02/2025 00:00

A criação da Subprefeitura dos Grandes Complexos é um marco na administração pública do Rio, refletindo o nosso compromisso em fortalecer a governança e avançar nas políticas públicas eficientes, inclusivas e sustentáveis nas favelas da cidade. Estamos aproximando ainda mais o poder público das comunidades, especialmente em áreas de difícil acesso, garantindo, assim, uma presença mais efetiva e atuante da prefeitura nessas regiões.



Desde a implementação da Subprefeitura, temos realizado vistorias regulares nas favelas, promovido encontros periódicos com líderes comunitários e ouvindo moradores. Temos promovido também visitas conjuntas com gestores de diversas secretarias e órgãos públicos que atuam nesses territórios para verificar as obras iniciadas e que precisam de continuidade e celeridade.



Estamos mapeando os serviços disponíveis, a infraestrutura existente e as necessidades das comunidades para articular soluções adequadas. Estamos levantando ainda as intervenções em andamento em cada área, permitindo um acompanhamento próximo e integrado.



Identificamos o agravamento do descarte irregular de lixo e essa é uma das prioridades a serem enfrentadas. Iniciamos as obras de implantação de dois ecopontos no Complexo da Penha e estamos avaliando novos locais para futuras instalações. Os ecopontos visam a reduzir os impactos negativos à saúde pública e ao meio ambiente, permitindo um descarte adequado de resíduos e evitando a proliferação de vetores transmissores de doenças, como roedores e insetos.



Além disso, trabalhamos para recuperar escadarias deterioradas, como as do Morro da Fé, no Complexo da Penha, e para intensificar as vistorias em encostas para prevenir deslizamentos. Estamos atuando também pela ocupação de espaços ociosos para contornar a degradação de áreas em comunidades, com iniciativas que beneficiem os moradores.



Em outra frente, um dos nossos objetivos é o fortalecimento da economia local, com o estímulo ao empreendedorismo, para gerar renda e preservar raízes culturais, por meio da implantação de programas de capacitação e incentivos para o desenvolvimento territorial, atraindo diferentes públicos.



O fortalecimento da economia nas comunidades dos Grandes Complexos também tem sido tema durante os encontros sobre planejamento de eventos da cidade, com a presença de representantes de diversos órgãos públicos municipais. Estamos voltados, também, para a ampliação da conscientização ambiental e a implementação de práticas sustentáveis em favelas, de modo a contribuir com novos avanços.



Nosso objetivo é proporcionar mais qualidade de vida, dignidade, valorização patrimonial e preservação ambiental para os moradores das favelas. Muitos são os desafios pela frente. Mas reafirmamos o nosso compromisso em construir uma cidade mais justa e inclusiva, onde as favelas sejam parte integrante do desenvolvimento urbano e social do Rio de Janeiro.

Marlí Peçanha é Subprefeita dos Grandes Complexos