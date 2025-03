Gustavo Tutuca - Divulgação

Gustavo Tutuca

Publicado 21/03/2025

O artesanato é mais do que uma expressão cultural: é um motor de desenvolvimento econômico e turístico no estado do Rio de Janeiro. A tradição, passada de geração em geração, transforma a identidade fluminense em peças únicas, impulsionando o turismo e gerando renda para milhares de profissionais.

O mais recente relatório do Programa de Artesanato Brasileiro mostra que o Rio de Janeiro alcançou um marco histórico: subimos 10 posições no ranking nacional do artesanato, saindo da 13ª para a 3ª colocação. Hoje, o estado conta com 24.320 artesãos cadastrados, espalhados pelos 92 municípios fluminenses, consolidando-se como um dos maiores polos de produção artesanal do Brasil.

Esse crescimento reflete o esforço contínuo de formalização, capacitação e incentivo ao setor, garantindo o devido reconhecimento a esses profissionais que, com talento e criatividade, mantêm vivas as tradições e a identidade cultural fluminense. Com a integração da produção artesanal às políticas de turismo, o estado não apenas gera novas oportunidades de trabalho e renda, mas também enriquece a experiência dos visitantes que buscam autenticidade, história e cultura em suas viagens.

Os números demonstram que a produção artesanal está presente em todas as regiões fluminenses, com destaque para cidades que se consolidam como polos dessa atividade. O município do Rio de Janeiro lidera com 5.258 artesãos cadastrados, seguido de Niterói (782), São Gonçalo (770) e Cabo Frio (610), que se destacam pelo volume de profissionais dedicados ao setor.

Municípios como Valença, Paraty, Vassouras e Itaperuna também apresentam números expressivos, reforçando o papel do setor como impulsionador do turismo regional. A presença de artesãos nesses destinos fortalece a economia local e agrega valor à oferta turística, transformando produtos feitos à mão em verdadeiros patrimônios culturais.

A Secretaria de Estado de Turismo segue comprometida com a valorização do artesanato como vetor de desenvolvimento econômico e social. Por meio de feiras, eventos e políticas públicas, estamos criando novas oportunidades para que nossos artesãos tenham maior visibilidade e acesso a mercados nacionais e internacionais.

Para celebrar o Dia Nacional do Artesão, estamos promovendo a Expo Artesão, de 19 a 23 de março, um evento que reunirá talentos de todas as regiões do estado, fortalecendo a identidade cultural e gerando novas oportunidades para o setor. A feira contará com exposição e comercialização de produtos, oficinas, palestras e apresentações culturais, criando um espaço de trocas e valorização da tradição artesanal fluminense.

Convidamos a todos a prestigiar e apoiar o artesanato local, seja visitando feiras, adquirindo produtos regionais ou incentivando essa cadeia produtiva essencial para o turismo e a economia do nosso estado.



Gustavo Tutuca é secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro