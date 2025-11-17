Marcello Mariano - Divulgação

Publicado 17/11/2025 00:00

A crescente sofisticação dos golpes digitais tem ampliado a preocupação de empresas de tecnologia e do setor financeiro. Entre as fraudes mais comuns está a prática em que criminosos induzem vítimas, muitas vezes idosos, a compartilhar a tela do celular durante chamadas de vídeo, obtendo acesso a senhas e autorizações bancárias. Para enfrentar esse cenário, está sendo lançada uma nova funcionalidade de segurança que promete reduzir esse tipo de crime.



A partir desta semana, aparelhos com Android 11 ou superior passarão a exibir um alerta sempre que o usuário abrir aplicativos sensíveis, como os de serviços financeiros ou de carteira digital, enquanto estiver compartilhando a tela com alguém que não esteja em sua lista de contatos. O recurso também oferece a opção de encerrar imediatamente a ligação e o compartilhamento com um único toque, o que pode interromper tentativas de fraude antes que dados sejam expostos.



A iniciativa chega em boa hora. A ferramenta tem potencial de oferecer proteção adicional a grupos mais vulneráveis, especialmente pessoas idosas, que representam parcela crescente da população e são frequentemente alvo de golpes desse tipo. O alerta funciona como um lembrete importante para que o usuário evite compartilhar informações sensíveis com desconhecidos.



Golpes envolvendo engenharia social vêm aumentando desde 2020 e que o senso de urgência continua sendo o principal gatilho explorado por criminosos. Consumidores devem fazer sempre uma pausa para checar informações antes de concluir um pagamento. Entre as verificações, recomendo a conferência do QR Code, a confirmação dos dados do banco e a identificação de quem está solicitando o valor.



É importante chamar atenção para o avanço das tecnologias de manipulação de imagem e voz, como os deepfakes, que tornam as tentativas de fraude ainda mais difíceis de identificar. Qualquer dado compartilhado de forma descuidada pode ser utilizado em novos golpes e que, por isso, a atenção deve ser redobrada ao fazer transferências ou fornecer informações pessoais.



Instituições financeiras não utilizam canais paralelos ou não oficiais para solicitar dados urgentes. Por isso, recomendo que o usuário adote filtros simples na análise de mensagens e pedidos recebidos. Ferramentas como essa representam um reforço importante para a segurança digital, especialmente para quem não tem familiaridade com ameaças virtuais. No entanto, a tecnologia não substitui o comportamento cuidadoso do usuário. Segurança começa com atenção constante e com a verificação criteriosa das informações recebidas.

Marcello Mariano é advogado especialista em direito digital