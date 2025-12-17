ANDRÉ PORTUGUÊS - DIVULGAÇÃO

Publicado 17/12/2025 00:00

Uma boa gestão pública deve ser baseada em parcerias e no olhar para o futuro, e ir além da administração eficiente de recursos. É preciso pensar em estratégia, inovação e no diálogo com os mais variados setores da sociedade. Durante os meus dois mandatos como prefeito de Miguel Pereira, percebi que a integração entre o poder público e a iniciativa privada é o caminho para a aceleração do desenvolvimento equilibrado e inteligente, e resulta em emprego e maior oferta de serviços – e de qualidade -. Impulsiona a economia local.

Não há dúvidas de que a parceria entre esses dois mundos seja um vetor de modernização. A capacidade de investimento do setor privado garante agilidade para a construção e implantação de projetos. É uma via de mão dupla, em que a eficiência encontra o propósito social. E foi isso que aconteceu em Miguel Pereira. Um exemplo emblemático desse modelo de gestão.

A cidade passou a atrair investimentos privados em setores como o turismo, por exemplo, o que deixou Miguel Pereira na lista de municípios mais visitados do Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. Uma consolidação de uma parceria sólida entre a prefeitura e empresários locais e nacionais. Um caminho que vamos seguir. Melhor. Que estamos seguindo com a autarquia a qual presido: a Miguel Pereira Tour.

Hoje, somos referência e modelo para gestores – autoridades públicas, empresários e sociedade civil organizada - dentro e fora do país. Nas palestras que tenho feito no Brasil e exterior (estive nos Estados Unidos, Emirados Árabes, Portugal...), temos momentos de diálogo e, mais importante ainda, de aprendizagem coletiva.

Projetos como a revitalização urbana, o fortalecimento do turismo sustentável e o incentivo à instalação de novas empresas são resultados diretos dessa aproximação estratégica.

Quando o público se junta com o privado tendo como intenção melhorar a vida da população, o resultado é uma administração pública que inspira confiança e gera prosperidade.

Uma gestão integrada pode transformar realidades.



André Português é presidente da Miguel Pereira Tour e ex-prefeito de Miguel Pereira