Daniel Guanaes - Divulgação

Daniel Guanaes Divulgação

Publicado 14/04/2026 00:00

Costumamos associar liderança a força, clareza e capacidade de decisão. Espera-se que líderes tenham respostas, sustentem pressões e conduzam pessoas em cenários incertos. Mas existe uma dimensão pouco visível nessa função: o custo emocional de ocupar lugares de responsabilidade.



Quanto maior a liderança, maior a carga psíquica que a acompanha. Decisões constantes, exposição pública, conflitos interpessoais, cobrança por resultados e a expectativa de autocontrole permanente formam uma pressão silenciosa. Muitos líderes aprendem a administrar essas demandas externamente, mas não encontram espaços seguros para processá-las internamente.



Um dos riscos da liderança é o isolamento nas decisões. Quem aconselha muita gente, mas não é aconselhado por ninguém, tende a começar a decidir sozinho demais. E qual é o problema disso? A ausência de escuta qualificada pode reduzir a capacidade de revisão e aumentar a sensação de que o líder precisa sustentar tudo por conta própria.



O burnout em líderes raramente começa no cansaço físico. Ele costuma aparecer antes, quando surge a sensação de que tudo depende deles. A mente entra em estado constante de vigilância, o descanso deixa de ser reparador e a responsabilidade passa a ser vivida como peso. O espaço da terapia ajuda a reconhecer esses sinais antes que o limite seja ultrapassado.



Do ponto de vista psicológico, líderes mais conscientes tendem a tomar decisões melhores. Autoconhecimento nunca é apenas um tema pessoal. Ele impacta diretamente a qualidade das escolhas e os seus efeitos sobre terceiros. Quanto maior a consciência emocional, menor a impulsividade nas decisões, maior a qualidade das relações e melhor o funcionamento das equipes.



Líderes não influenciam apenas por estratégias ou discursos, mas também pela maneira como lidam com as próprias emoções. Conflitos internos não elaborados costumam aparecer na forma de estilos de liderança problemáticos. Ansiedade, por exemplo, facilmente se transforma em microgerenciamento. Insegurança, por sua vez, pode aparecer como autoritarismo. Frustração mal trabalhada geralmente contamina o ambiente de trabalho.



A terapia oferece algo raro na vida de quem lidera: um espaço onde não é preciso sustentar papéis. Durante boa parte do dia, líderes precisam ser firmes e seguros. Na terapia, podem simplesmente ser pessoas. Esse tipo de espaço ajuda a preservar a saúde psíquica e a clareza nas decisões.



Lideranças saudáveis nascem de pessoas que se conhecem. Os líderes mais lúcidos não são aqueles que carregam tudo sozinhos, mas os que criam espaços para pensar, revisar decisões e amadurecer.



Se você ocupa um lugar de liderança, cuidar da saúde emocional não é sinal de fraqueza. É parte da responsabilidade. No fim, quem não cuida da própria mente corre o risco de deixar que o cansaço comece a decidir.

Daniel Guanaes, PhD em Teologia pela Universidade de Aberdeen, é pastor presbiteriano, psicólogo clínico e autor do livro 'Cuidar de Si' (Ed. Mundo Cristão)

