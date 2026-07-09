General PazuelloDivulgação
O Paradoxo Fiscal: Brasil arrecada como o G7 e entrega serviços de lanterna global
Imagine viver em um país onde a conta cobrada pelo Estado se iguala à de nações europeias desenvolvidas, mas o retorno prático se assemelha ao de regiões em extrema vulnerabilidade social. Esse é o "Paradoxo Fiscal" vivido pelo cidadão brasileiro.
O Brasil arrecadou R$ 2,709 trilhões em impostos em 2024. Isso significa que a carga tributária do país flutua em torno de 34% do PIB.
O percentual nos coloca confortavelmente ao lado de membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), superando vizinhos latino-americanos e potências como os EUA. No entanto, o dinheiro parece evaporar no caminho de volta à sociedade!
A grande questão não é o quanto se arrecada, mas a eficiência da despesa. E, nesse quesito, o desempenho nacional é dramático.
O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) publica anualmente o Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade (IRBES), cruzando a carga fiscal com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 30 países com maior arrecadação.
O resultado consolidado repete um roteiro incômodo: pelo 15º ano consecutivo, o Brasil ocupa a última posição (30º lugar) no ranking de retorno social.
A carga tributária, como percentual do PIB, é de 20,9% na Irlanda, que tem IDH altíssimo (0,950) e ocupa o 1º lugar no IRBES; de 28,5% na Suíça, que também possui IDH altíssimo e figura entre os três primeiros do IRBES; de 21,3% no Uruguai, com IDH alto e 9º lugar no IRBES; de 29% na Argentina, que tem IDH médio-alto e ocupa a 22ª posição no IRBES; e de 34% no Brasil, que apresenta IDH baixo e aparece na última colocação, a 30ª posição no IRBES.
O povo brasileiro vive uma espécie de bitributação da existência: paga o imposto obrigatório ao Estado e, depois, precisa pagar uma taxa privada para ter acesso ao que o governo prometeu e NÃO FEZ!
Essa ineficiência crônica gera consequências diretas e severas no cotidiano das famílias.
Dados apontam que a satisfação com o sistema público de saúde no país é de apenas 45%, contra a média de 68% da OCDE. Quem tem condições recorre a planos privados.
O cidadão financia aparatos de segurança pública e, simultaneamente, gasta com cercas elétricas, vigilância privada e seguros automotivos. A busca por escolas particulares consome boa parte da renda. Além do impacto direto no bolso, o tempo investido na burocracia agrava o cenário.
Segundo análises do Banco Mundial, empresas no Brasil gastam cerca de 2 mil horas por ano apenas gerindo e calculando impostos. A implementação escalonada da Reforma Tributária busca simplificar o confuso cipoal de impostos através do Imposto sobre Valor Agregado (IVA).
No entanto, estimativas de alíquotas padrão indicam que a soma total (pelo CBS e IBS) deve se situar entre 26,5% e 28,5%. Caso atinja o teto projetado, o Brasil ostentará o maior IVA do planeta, superando a Hungria (27%).
A lição que os dados deixam claro é que o debate público nacional precisa urgentemente mudar de foco.
Enquanto o orçamento for devorado pela máquina administrativa e por desvios, o brasileiro continuará trabalhando cinco meses por ano exclusivamente para pagar serviços de primeiro mundo que só existem no papel.
Até quando vamos suportar isso???!!!
Opinião
Meu triste irmão cão
Era um inverno, como esse que estamos vivendo. Dias de temperaturas congelantes, principalmente na serra.
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