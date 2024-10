Julio Canelinha - Foto: Reprodução

Publicado 06/10/2024 19:20

Paraíba do Sul - Julio Canelinha (União Brasil) foi eleito prefeito de Paraíba do Sul neste domingo (6). O candidato teve 54,48% dos votos. Dayse Onofre (Republicanos), atual prefeita do município, teve 38,98%, enquanto Giselle Gobbi (PSD), ficou com 6,54%.

Canelinha foi vereador de Paraíba do Sul entre 2009 e 2012, sendo eleito aos 20 anos, com 1.565 votos, sendo o segundo mais votado. Além disso, foi Secretário de Estado de Envelhecimento Saudável, Subsecretário e Secretário de Estado de Governo, Chefe de Gabinete no Ministério do Trabalho, entre outros. É a terceira vez que Canelinha concorre ao cargo de prefeito do município, tendo sido o segundo mais votado em 2012, com 7.539 votos, e terceiro em 2016, com 4.439. Além disso, também foi candidato a vice-prefeito em 2020, ficando em segundo lugar na disputa.