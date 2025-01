Contrato foi firmado pela nova gestão - Foto: Divulgação

Contrato foi firmado pela nova gestãoFoto: Divulgação

Publicado 15/01/2025 21:45

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul anunciou uma significativa redução nos custos com o fornecimento de internet para o município. Com o novo contrato firmado, a administração municipal passará de um gasto anual de R$ 1.345.232,20 para R$ 390.000,00, resultando em uma economia impressionante de quase R$ 1 milhão por ano.



Atualmente, a Prefeitura conta com 76 pontos de internet, mas com o novo contrato, o número de pontos aumentará para 120.

O secretário de Administração de Paraíba do Sul ressaltou que a reavaliação dos contratos e a busca por novas propostas de fornecedores foram fundamentais para alcançar essa economia. “O nosso objetivo é sempre encontrar soluções que não apenas atendam às necessidades do município, mas que também sejam financeiramente sustentáveis”, afirmou.



O prefeito Júlio Canelinha também se manifestou sobre a conquista. “Estamos muito satisfeitos com essa nova fase em que conseguimos reduzir custos e, ao mesmo tempo, ampliar a conectividade em nosso município. Essa economia nos permitirá investir em áreas essenciais. É um passo importante para garantir uma gestão mais eficiente e responsável”, declarou.