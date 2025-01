Frei Michel ao lado do prefeito Julio Canelinha - Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2025 21:01

Paraíba do Sul - Na noite desta quarta-feira (15), a Matriz São Pedro e São Paulo realizou uma emocionante Missa de Ação de Graças em comemoração aos 192 anos de Paraíba do Sul. A celebração contou com a presença do prefeito Júlio Canelinha, vereadores, secretários municipais e diversos amigos da cidade, que juntos agradeceram por mais um ano de história e conquistas.

Ao final da missa, o Frei Michel concedeu uma benção especial para toda cidade.

“Excelentíssimo povo sul-paraibano, neste dia em que nossa cidade completa 192 anos, peço a Deus que continue a nos abençoar, dando-nos força e coragem para juntos, construirmos uma Paraíba do Sul cada vez mais justa e fraterna. Como ouro e prata eu não tenho, eu vos dou a benção de Deus todo poderoso”, disse.