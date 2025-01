Coleta de lixo em Paraíba do Sul - Foto: Divulgação

Publicado 23/01/2025 23:53

Paraíba do Sul -

A cidade realizou uma importante ação de coleta de lixo, com um total de 131 toneladas de resíduos sólidos urbanos retirados das ruas. A operação contou com o esforço de equipes dedicadas e a utilização de sete caminhões novos, trazidos pela atual gestão para otimizar o serviço de limpeza urbana.



A inclusão dos novos caminhões representa um avanço significativo no aprimoramento da infraestrutura de coleta de lixo, permitindo maior eficiência na remoção dos resíduos e contribuindo para a manutenção da cidade limpa e organizada. A gestão municipal tem se comprometido a melhorar constantemente os serviços oferecidos à população, buscando soluções para a gestão de resíduos que atendam às necessidades do município.



“Restabelecer o serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares foi nossa prioridade em janeiro, quando soubemos que esse serviço essencial havia sido descontinuado. Agora, estamos focados em aprimorar esse serviço e implantar outro programa prioritário para nossa gestão: a coleta seletiva porta a porta. Tenho certeza de que a população da Paraíba vai aderir ao programa, fazendo do nosso município o que mais se comprometer com a sustentabilidade”, destacou a secretária do Meio Ambiente, Nathália Zacaron.



A ação, que abrangeu diversos bairros da cidade, é um reflexo do compromisso da administração com o bem-estar dos moradores e com a preservação do meio ambiente. A gestão segue trabalhando para garantir que a coleta de lixo seja realizada de forma eficaz e sem transtornos para a população.



Quer saber quando a coleta vai passar no seu bairro? Confira a programação!



SEGUNDA, QUARTA e SEXTA-FEIRA



Morro da Alegria, Grama, Parque Niágara, Santo Antônio, Caminho de Dentro, Fernandó, Recanto dos Eucaliptos, Glória (Werneck), Morro da Light, Ponte Preta, Barão de Angra, Parque Morone, Lava Pés, Centro, Salutaris, Morro da Alegria, Jatobá, Grotão, Bela Vista, Amapá, Inema, Caminho de Fora, Caminho de Dentro e Brejal.



TERÇA, QUINTA E SÁBADO



Morro da Alegria, Grama, Parque Niágara, Jatobá, Bela Vista, Santo Antônio, Fernandó, Werneck, Veraneio, Salutaris, Inema, Barrinha, Morro do Volante, Parque Morone, Avenida das Nações, Limoeiro, Estrada da Palestina, Lava Pés, Brocotó, Morro da Light, Centro, Salutaris, Jatobá, Grotão, Bela Vista, Amapá, Santo Antônio e Caminho de Dentro.



TODOS OS DIAS (Diurno)



Liberdade, Amapá, Veraneio, Salutaris, Vieira Cortez, Palhas, Brocotó, Centro, Parque Morone, Limoeiro, Eldorado, Grama, Cerâmica, Portal do Sol.



TODOS OS DIAS (Noturno)



Parque Morone, Lava Pés, Centro, Palhas, Liberdade, Santa Josefa, Jatobá, Grama e Brocotó.



ZONA RURAL



Membeca, Matozinhos, Cavaru e Sardoal. (Segunda e Quinta)



Rio Mando, Rio Acima, Sertão do Calixto e Jathái. (Segunda)



Queima Sangue, Retiro, Marrecas, Sebollas e Fagundes. (Segunda, Quarta e Sexta)