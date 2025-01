Polícia está investigando o caso - Foto: Reprodução

Publicado 22/01/2025 22:02

Paraíba do Sul - Na madrugada desta quarta-feira (22), por volta de 1h, um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros em Paraíba do Sul. O crime ocorreu no bairro Volante, na Rua Hercílio Assumpção Werneck. A vítima morreu no local.

De acordo com as informações passadas por testemunhas à Polícia Militar, o jovem foi retirada de dentro de casa por quatro criminosos encapuzados. Eles o levaram para os fundos do imóvel e efetuaram os disparos. A perícia foi realizada no local pela Polícia Civil, que segue com as investigações.