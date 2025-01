Prefeitura de Paraíba do Sul - Foto: Reprodução

Publicado 16/01/2025 21:10

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul divulgou uma nota explicando os motivos que levaram à não realização da festa que estava prevista para a comemoração dos 192 anos do município. De acordo com o comunicado, a principal razão foi o "delicado cenário financeiro" da cidade.

Confira a nota na íntegra:

"A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul vem a público comunicar, com a devida transparência que caracteriza esta gestão, que, devido ao delicado cenário financeiro herdado da administração anterior, não foi possível realizar a festa prevista para comemorar o aniversário da cidade.



Ao assumirmos a responsabilidade de conduzir o município, deparamo-nos com um quadro financeiro crítico, fruto de má gestão e da ausência de planejamento adequado. Nossa prioridade, como gestores públicos, é assegurar que os recursos sejam aplicados com responsabilidade, eficiência e, sobretudo, em benefício de toda a população sul-paraibana e funcionários públicos.



Reiteramos nosso compromisso de trabalhar incansavelmente para equilibrar as finanças municipais e promover uma gestão que respeite cada cidadão. Assim que as condições financeiras forem restabelecidas, garantimos que nossa cidade será palco de uma festa digna da grandeza de sua história e de seu povo, proporcionando momentos de alegria e celebração que todos merecem."