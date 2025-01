Material apreendido durante a ação - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 17/01/2025 14:06

Paraíba do Sul - A Polícia Militar prendeu dois homens no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul, na noite desta quinta-feira (16). A ação foi realizada por agentes da 2ª CIA do 38º Batalhão de Polícia Militar.

Segundo a PM, os acusados tentaram fugir e chegaram a ferir um policial que foi atingido pela moto. Com eles, os militares apreenderam uma arma artesanal, munição, maconha e a moto que estava sem documentos, além de celulares e dinheiro em espécie.

Os dois foram levados para a delegacia, onde permaneceram presos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma e resistência.