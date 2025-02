Polícia Civil realizou operação em Paraíba do Sul - Foto: Divulgação

Polícia Civil realizou operação em Paraíba do SulFoto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 22:41

Paraíba do Sul - A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (10), uma ação buscando investigar e apreender bens de um casal suspeito de praticar uma fraude milionária em Paraíba do Sul. Segundo a 107ª DP, mais de R$ 1,7 milhão foi desviado durante a fraude.

Durante a ação, que contou também com o trabalho do serviço reservado do 38º BPM, foram apreendidos três veículos, sendo uma moto e dois carros, além de celulares e documentos que devem ajudar as investigações. Os agentes estiveram na residência do casal, localizada no bairro Palhas, e em duas empresas criadas por eles.

A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias da dupla e de imóveis pertencentes a eles. As investigações seguem em andamento.



O crime

Segundo a investigação, a mulher, de 29 anos, trabalhava até janeiro deste ano como assistente jurídica e prestava serviço para algumas empresas auxiliando no pagamento de acordos trabalhistas. A suspeita é de que ela, ao longo de vários anos, tenha inserido dados falsos nas planilhas de pagamento, simulando acordos que não existiam e enviando o dinheiro desviado direto para a conta de seu esposo, de 32 anos.

Ao todo, além do desvio da quantia milionária, o casal também é suspeito de lavagem de dinheiro por ter aberto duas empresas no período em que os valores estavam sendo subtraídos. Além das fraudes contábeis, foi apurado que a mulher providenciou um cartão alimentação em nome do marido sem que ele nunca trabalhou para a empresa na qual o cartão estava vinculado. No cartão, mais de R% 8 mil foram gastos.