Insumos foram destinados a municípios atingidos pelas chuvas - Foto: Divulgação

Insumos foram destinados a municípios atingidos pelas chuvasFoto: Divulgação

Publicado 31/01/2025 23:16

Paraíba do Sul - O Governo do Rio de Janeiro entregou, nesta sexta-feira (31), 3.550 kits de insumos – incluindo água, colchonetes, cestas básicas, e materiais de limpeza e higiene – para os municípios de Nova Iguaçu e Paraíba do Sul, atingidos pelas chuvas. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos já havia destinado 1.850 kits para São Francisco de Itabapoana, Itaguaí e Belford Roxo. No total, foram distribuídos 5.400 kits desde o início de janeiro.



"Nosso governo está comprometido em apoiar as cidades afetadas pelas chuvas e garantir assistência imediata às famílias que mais precisam. A distribuição desses insumos é uma medida essencial para minimizar os impactos causados pelo mau tempo. Além disso, estamos investindo em ações estruturais para prevenir desastres e proteger a população", declarou o governador Cláudio Castro.



De acordo com o CEMADEN-RJ, a previsão para esta sexta-feira é de céu nublado, com pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento a partir da tarde. Os ventos devem variar de fracos a moderados.



"Estamos prestando toda assistência e solidariedade aos municípios atingidos pelas chuvas dos últimos dias. Tanto no trabalho preventivo, quanto no pós. Além disso, estamos capacitando, desde o ano passado, os municípios fluminenses para melhor lidar com momentos como esse", disse a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Rosangela Gomes.





Plano de Contingência



O Plano de Contingência para Chuvas de 2025 prevê um investimento de R$ 8 bilhões em obras e projetos para enfrentar os desafios das mudanças climáticas. A iniciativa mobiliza secretarias e órgãos estaduais e, pela primeira vez, contará com a participação das concessionárias de gás, energia e água para reforçar a resposta em situações críticas.