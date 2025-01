Transporte gratuito é oferecido pela Prefeitura - Foto: Reprodução

Transporte gratuito é oferecido pela PrefeituraFoto: Reprodução

Publicado 27/01/2025 07:00

Paraíba do Sul - Nesta segunda-feira (27), se encerram as inscrições para o transporte universitário gratuito em Paraíba do Sul. O benefício é voltado aos estudantes que buscam apoio para a continuidade de seus estudos em instituições de ensino superior.

A medida visa proporcionar maior acesso à educação e reduzir os custos com deslocamento, especialmente para estudantes de famílias com baixa renda. O transporte universitário tem como objetivo apoiar a formação e o futuro dos jovens sul-paraibanos.Documentos NecessáriosPara realizar a inscrição, o estudante deve apresentar a seguinte documentação:•⁠ ⁠Comprovante de matrícula ativa na instituição de ensino, contendo os dias de aula;•⁠ ⁠Cópia do documento de identidade com foto;•⁠ ⁠Cópia do CPF;•⁠ ⁠Comprovante de recebimento de salário (contracheque) ou declaração de renda familiar, assinada por todos os moradores da residência;•⁠ ⁠Cópia do comprovante de residência em nome do requerente.O edital completo está disponível no site A Prefeitura reforça a necessidade de que os alunos leiam o edital completo para que não haja dúvidas durante o processo de inscrição e para que todos os documentos sejam entregues corretamente dentro do prazo estipulado.