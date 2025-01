Trabalho deve ser realizado em diversas regiões da cidade - Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2025 15:35

Paraíba do Sul - A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e com o apoio da Guarda Civil Municipal, deu início na última terça-feira (21) a uma ampla ação de recuperação das vias asfaltadas em todos os bairros. A operação tapa-buracos, que tem como objetivo restaurar o asfalto das ruas da cidade, começou no pórtico de entrada do município, avançando pela Avenida das Nações.

O trabalho seguirá um cronograma planejado para atender prioritariamente as áreas mais degradadas, considerando o nível de desgaste das vias.

“Eu acho muito importante essa operação. Está sendo ótimo para cidade realizar essas melhorias, principalmente aqui na entrada da cidade”, destacou o Sr. Reginaldo, morador da região.