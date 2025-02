Trânsito será fechado para a realização de obras - Foto: Divulgação

Publicado 08/02/2025 15:48

Paraíba do Sul - A Águas da Condessa informou que a Avenida Beira Rio e a Rua Alfredo da Costa Mattos Júnior estarão interditadas neste fim de semana para a instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro.

As intervenções serão realizadas das 9h às 17h, no sábado (08) e no domingo (09), com o apoio da Guarda Civil Municipal e da Prefeitura de Paraíba do Sul.

Por conta das interdições, a Avenida Marechal Castelo Branco funcionará em mão única, no sentido Jardim Velho. Já a Rua da 107ª DP / Guarda Civil Municipal e a Rua Dr. Alexandre Abraão terão o sentido invertido.

O ponto de embarque e desembarque das viações Conecta, Progresso e Linave será na Rua Barão de Piabanha, no entorno da Praça Garcia.

A concessionária ressaltou que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro, em construção no bairro Cerâmica, trará benefícios significativos para a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida da população sul-paraibana.