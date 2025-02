Programa Agro Futuro deve ser lançado no município - Foto: Divulgação

Programa Agro Futuro deve ser lançado no municípioFoto: Divulgação

Publicado 12/02/2025 19:55

Paraíba do Sul - Nesta terça-feira (11), o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Paraíba do Sul, Leandro Holak, acompanhado das servidoras Maria Fernanda e Ana Clara, da Secretaria Municipal de Agricultura, se reuniu com Luiz Felipe e Sharon Queiroz, representantes do Sebrae-RJ. O encontro teve como objetivo discutir um amplo planejamento estratégico para o desenvolvimento do agronegócio, buscando estabelecer parcerias com o apoio do Sebrae-RJ por meio do programa “Agro Futuro”.

Os consultores do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apresentaram uma consultoria especializada para impulsionar o agronegócio local. O programa inclui visitas técnicas às propriedades rurais, com o intuito de identificar desafios e propor soluções, auxiliando os produtores na expansão de seus negócios.

O secretário de Desenvolvimento Econômico enfatizou a importância da colaboração do Poder Público para estreitar a relação com os produtores rurais do município, em consonância com a determinação do prefeito Júlio Canelinha (União Brasil).

“É uma determinação do prefeito Júlio Canelinha que, por meio do diálogo, possamos estabelecer parcerias que fortaleçam a vocação agropecuária de Paraíba do Sul. Nosso objetivo é retomar com força a posição do município como um dos principais produtores do Estado do Rio de Janeiro, impulsionando a economia local e gerando receitas significativas. Com o “Agro Futuro”, realizaremos visitas técnicas às propriedades rurais para identificar desafios e propor soluções, auxiliando os produtores na expansão de seus negócios”, afirmou Holak.

A parceria com o Sebrae é considerada estratégica pela Prefeitura para o fortalecimento do agronegócio no município, proporcionando aos produtores acesso a recursos, capacitações e consultorias que aumentam a competitividade e a sustentabilidade das atividades agrícolas na região.