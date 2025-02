Palácio Tiradentes está passando por reparos - Foto: Divulgação

Palácio Tiradentes está passando por reparosFoto: Divulgação

Publicado 12/02/2025 20:27

Paraíba do Sul - A Câmara Municipal de Paraíba do Sul busca assegurar investimentos na estrutura física do Palácio Tiradentes, investindo em reparos, adequações e manutenções do prédio histórico.

Segundo o presidente do legislativo, André Salgueiro, investir no local como atrativo turístico também é um compromisso com a cidade: "O Palácio Tiradentes é um local histórico que precisa se inovar e ser preservado. Iremos investir gradativamente na manutenção desse lindo cartão postal da cidade", frisou.



Com poucos recursos e mutirões de trabalho, o prédio começou com um choque de ordem e limpeza, reorganizando o setor de arquivo e criando novos departamentos, como refeitório, compras e licitações e almoxarifado. Em seguida, também houve a pintura de setores e departamentos, a reformulação do Procon, da Ouvidoria e Sala de Reuniões, além da revitalização do histórico piso de taco.