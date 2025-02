Programa Olhar Ambiental Educação - Foto: Divulgação

Programa Olhar Ambiental EducaçãoFoto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 19:17

Paraíba do Sul - A Águas da Condessa, por meio do Programa Olhar Ambiental Educação, abre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Principal para visitas gratuitas de alunos de escolas públicas e privadas de Paraíba do Sul. O objetivo é divulgar o importante trabalho realizado pela concessionária na cidade e, de forma lúdica e na prática, mostrar para as crianças e adolescentes como a água tratada chega até às torneiras de suas casas.

Na ETA, os estudantes são recebidos pelo operador da Estação e Tratamento de Água Principal, que conduz a visita, explicando o passo a passo do tratamento, desde a captação até a distribuição. São abordados também temas como a importância dos cuidados com os rios, o uso consciente da água, práticas de conservação do meio ambiente e a divulgação de outros programas desenvolvidos pela concessionária, como o Trata Óleo.

“As visitas do Programa Olhar Ambiental Educação contribuem para a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente para a construção de um futuro sustentável, além de serem grandes multiplicadores de todo esse conhecimento”, destacou o diretor da Águas da Condessa, João Henrique Tebyriça de Sá.

Para agendar uma visita à ETA Principal, basta entrar em contato por meio do e-mail olharambiental@aguasdacondessa.com.br.