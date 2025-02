Veículos ficaram destruídos após o acidente - Foto: PRF

Publicado 18/02/2025 13:26

Paraíba do Sul - Na manhã desta terça-feira (18), diversas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na BR-393, em Paraíba do Sul. A colisão ocorreu na altura do km 180, no bairro Barão de Angra.

O acidente ocorreu por volta das 8h, interditando totalmente a rodovia, que foi completamente liberada às 10h. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas do acidente foram encaminhadas para o Hospital de Paraíba do Sul, Hospital de Três Rios e UPA de Três Rios.