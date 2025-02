Ônibus Marruá em Paraíba do Sul - Foto: Divulgação

19/02/2025

Paraíba do Sul - A educação de Paraíba do Sul ganhou um reforço importante com o ônibus Marruá. Um veículo robusto e adaptado para garantir o transporte seguro dos estudantes, especialmente aqueles que vivem em áreas rurais ou de difícil acesso.

O novo ônibus chega para melhorar a locomoção dos alunos, garantindo mais conforto e segurança no trajeto até as escolas. Com tração 4×4, o Marruá é ideal para enfrentar terrenos irregulares e condições adversas, proporcionando mais acessibilidade para todos.

O prefeito Júlio Canelinha destacou a importância dessa conquista para os estudantes do município. “Nosso compromisso é garantir que todas as crianças e jovens tenham acesso à educação com dignidade. Esse novo ônibus é mais um passo para melhorar a qualidade do transporte escolar e oferecer melhores condições para os alunos”, pontuou.