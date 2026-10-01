Arma e munições apreendidas - Foto: Divulgação/38º BPM

Arma e munições apreendidasFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 01/10/2026 13:27

Na madrugada desta quarta-feira (30), policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma operação de policiamento ostensivo no bairro Brocotó, localizado em Paraíba do Sul. A ação foi desencadeada a partir de denúncias anônimas que alertavam sobre a presença de indivíduos armados e associados ao tráfico de drogas na região.

Ao notarem a aproximação das equipes policiais, três suspeitos tentaram escapar. Um jovem de 20 anos iniciou uma fuga a pé, mas acabou sendo encontrado escondido em uma área de vegetação com R$ 702,00 em espécie. No trajeto percorrido por ele durante a tentativa de evasão, os agentes localizaram uma pistola Taurus calibre .40, acompanhada de um carregador e dez munições intactas.

Um segundo suspeito, também de 20 anos, foi abordado no local com R$ 51,00. Já o terceiro envolvido, de 31 anos, tentou fugir, mas foi localizado logo em seguida. Na 107ª Delegacia de Polícia, o homem de 31 anos confessou que havia se desfeito do armamento durante a fuga e assumiu integralmente a propriedade da pistola apreendida.

Apesar da denúncia inicial citar o tráfico de drogas, nenhum entorpecente foi encontrado durante as buscas no local. O homem de 31 anos foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e permaneceu preso à disposição da Justiça. Os outros dois jovens foram ouvidos pela autoridade policial para a tomada das providências cabíveis.