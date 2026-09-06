Trecho da Rio-Santos em Paraty ficou parcialmente interditado, para atendimento e remoção das vítimas - Divulgação/Reprodução Rede Social

Trecho da Rio-Santos em Paraty ficou parcialmente interditado, para atendimento e remoção das vítimasDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 06/09/2026 13:19 | Atualizado 06/09/2026 13:21

Paraty - Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na noite desse sábado (5), na altura do bairro Taquari, em Paraty, na Costa Verde. A colisão aconteceu pouco depois das 20h. Uma das vias de acesso a cidade ficou interditada para atendimento às vítimas.

Segundo a equipe de socorro, ao chegar no local, os agentes encontraram uma vítima presa no interior do veículo e outras duas caídas no asfalto. A pessoa que estava no carro apresentava ferimentos leves e foi atendida no local. Um homem que estava no solo tinha ferimentos moderados. Ambos foram encaminhados para o hospital da cidade.

A terceira vítima, o motociclista, não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão e morreu no local. A Polícia Técnica foi acionada para realizar a perícia e liberar o corpo. Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da CCR RioSP-Motiva também estiveram no local.

As circunstâncias do acidente serão investigadas com base nos elementos coletados pela perícia. Após a liberação, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Angra dos Reis.