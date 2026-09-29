Reunião efeito El Niño - Divulgação/PMP

Reunião efeito El NiñoDivulgação/PMP

Publicado 29/09/2026 22:55

A Prefeitura de Paraty, por meio da Defesa Civil, participou da programação da Semana da SIPAT, promovida pelo Condomínio Laranjeiras. A iniciativa reuniu atividades voltadas à segurança, à prevenção de acidentes e à preparação da comunidade para situações que possam representar riscos.

Durante a programação, a equipe da Defesa Civil realizou uma palestra com orientações sobre prevenção e procedimentos que podem contribuir para reduzir os impactos de eventos adversos. O encontro também destacou a importância da participação da população em situações de emergência e da adoção de medidas preventivas antes, durante e depois de ocorrências.

Entre os assuntos apresentados esteve a atuação da comunidade diante de situações de emergência. A Defesa Civil reforçou que a população tem papel importante na identificação de riscos e na adoção de comportamentos adequados quando há possibilidade de ocorrências relacionadas às condições climáticas.

Outro tema abordado durante a atividade foram os possíveis impactos do fenômeno El Niño no clima da região. O fenômeno pode provocar alterações nos padrões climáticos, com reflexos que variam de acordo com a região e o período do ano. A abordagem teve como objetivo ampliar o conhecimento dos participantes sobre a necessidade de acompanhamento das condições meteorológicas e de atenção aos alertas emitidos pelos órgãos responsáveis.

A palestra também serviu para reforçar a importância da preparação antecipada. De acordo com a proposta apresentada durante a atividade, conhecer os procedimentos de segurança, identificar áreas de risco e saber como agir em uma emergência são medidas que podem contribuir para a proteção de moradores e trabalhadores.

A participação da Defesa Civil na Semana da SIPAT também destacou a necessidade de integração entre o poder público e a comunidade. A parceria é considerada importante para fortalecer ações de prevenção e ampliar a capacidade de resposta diante de eventos adversos.

A atividade realizada no Condomínio Laranjeiras integrou as ações de orientação e conscientização desenvolvidas pela Defesa Civil de Paraty. A proposta é aproximar os órgãos públicos da população e estimular uma cultura de prevenção, com informações que possam auxiliar a comunidade na identificação de riscos e na adoção de medidas de segurança.

A programação reforçou, ainda, que a prevenção depende da participação conjunta de diferentes setores da sociedade. Com informação, planejamento e comunicação, moradores e trabalhadores podem estar mais preparados para situações que exijam atenção e resposta rápida.