Reabertura contou com missa, marcando a recuperação do espaço - Divulgação/PMP

Reabertura contou com missa, marcando a recuperação do espaço Divulgação/PMP

Publicado 20/09/2026 12:31

A Capela Nossa Senhora das Dores, conhecida carinhosamente como “Capelinha”, voltou a receber a comunidade de Paraty nesse sábado (19), após anos fechada. Ela foi reformada dentro dos padrões estabelecidos pelo IPHAN, por ser um dos prédios tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional.

A reabertura foi celebrada com uma missa, marcando a recuperação de um espaço considerado importante para a história, a cultura e a tradição religiosa do município.

A iniciativa contou com a união de famílias, empresários e moradores que se mobilizaram pela recuperação da capela. O trabalho teve ainda o apoio da Prefeitura de Paraty, do Iphan e da Mitra Diocesana de Itaguaí.

A Prefeitura destacou a importância da mobilização para a preservação do patrimônio e ressaltou que a reabertura representa a retomada de um espaço que integra a memória história e religiosa de Paraty.