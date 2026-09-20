As imagens mostram que o casal agiu em menos de dois minutos - Divulgação/Reprodução estabelecimento

As imagens mostram que o casal agiu em menos de dois minutosDivulgação/Reprodução estabelecimento

Publicado 20/09/2026 10:50

Um casal foi flagrado por câmeras de segurança pegando uma bebida em um alambique localizado no Centro Histórico de Paraty, na Costa Verde, e deixando o estabelecimento sem realizar o pagamento. A ação registrada nas imagens traz um alerta aos outros estabelecimentos comerciais. Segundo o proprietário, os dois aparentavam estar bem vestidos. Após o ocorrido, as imagens foram divulgadas nas redes sociais e rapidamente ganharam repercussão. O dono do estabelecimento afirmou que a divulgação tem como objetivo alertar outros comerciantes sobre a situação. Ele também pediu que pessoas que reconheçam o casal forneçam informações às autoridades. "Não tomem iniciativa por conta própria. Deixem que as autoridades façam ". As circunstâncias do caso e a identidade dos envolvidos deverão ser apuradas pela polícia. Ainda não tem informações se os envolvidos são moradores da cidade ou visitantes. Nas redes sociais os internautas interagiram e opinaram sobre o ocorrido. "Uma vergonha, se não pode pagar não leva. Ou já está acostumado a fazer e passar despercebido". "Tomara que eles voltem para pagar".





Relatar erro

Você pode gostar