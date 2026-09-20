As imagens mostram que o casal agiu em menos de dois minutosDivulgação/Reprodução estabelecimento
Casal é flagrado pegando bebida em estabelecimento sem pagar em Paraty
Imagens divulgadas pelo alambique mostram a ação no Centro Histórico; proprietário pede atenção de outros comerciantes
Homem é preso após agredir e ameaçar ex-companheira em Paraty
Policiais da 167ª DP localizaram o suspeito no Centro da cidade após diligências; investigação apura participação de outros envolvidos
Vagas de estacionamento do centro histórico serão retiradas em Paraty
Medida cumpre determinação da Justiça Federal e do Iphan e afeta trechos do Centro Histórico e de Terra Nova; sinalização será atualizada
Operação Alba prende dois por extorsão de barqueiros em Paraty
Ação da Polícia Civil cumpre mandados em Paraty, Angra dos Reis, Nova Iguaçu e na capital; celulares e outros eletrônicos foram apreendidos durante a operação
Mulher é presa por suspeita de tráfico de drogas em Paraty
Caso aconteceu no bairro Areal Taquari
Obra de contenção na Paraty-Cunha entra na reta final
Intervenção do DER-RJ no km 10 da RJ-165 deve ser concluída antes do verão e reforça a segurança de moradores e turistas
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