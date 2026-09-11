Obras de contenção em fase final na Praty-Cunha - Divulgação/DER-RJ

Obras de contenção em fase final na Praty-CunhaDivulgação/DER-RJ

Publicado 11/09/2026 18:11

A obra de contenção de encostas realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) no km 10 da estrada Paraty-Cunha (RJ-165), na cidade histórica de Paraty, entrou na reta final. Após quase um ano de trabalhos, a intervenção avança para as etapas de acabamento, recuperação do asfalto e construção de canaletas.

O principal trecho da obra já está concluído. Um paredão de concreto, com 180 metros de extensão e sete metros de altura, foi construído para conter a encosta após um desabamento de parte do asfalto, ocorrido pelas fortes chuvas, no início do ano e que havia obstruído a rodovia. A previsão é de que todos os serviços sejam finalizados antes do início do verão, período de fortes chuvas e que Paraty recebe um aumento no fluxo de turistas.

Comércio local festeja a recuperação da estrada que liga Paraty a São Paulo Divulgação/DER-RJ

Com a obra em fase final, os motoristas já encontram melhores condições para trafegar pelo trecho. A intervenção é considerada importante para moradores, comerciantes e visitantes que utilizam a estrada, que liga o Sul Fluminense ao Vale do Paraíba paulista.

Para o empresário Érico Carneiro da Silva, proprietário de um restaurante próximo ao local da intervenção, a melhoria deve contribuir também para o turismo na região, trazendo mais segurança ao tráfego.

-A melhora da estrada é boa para todo mundo. É uma rodovia muito usada pelos moradores da região e pelos turistas. Como ela agora está mais segura, creio que o turismo vai melhorar muito, porque as pessoas terão mais facilidade de chegar e sair de Paraty - afirmou.

Segundo a presidente do DER-RJ, coronel Gabryela Dantas, a conclusão antes da alta temporada é uma prioridade devido ao aumento do movimento na rodovia durante o verão.

-Estamos na fase final de uma obra importante para quem utiliza a Paraty-Cunha. O tráfego é intenso na estrada durante o ano todo e a contenção desta encosta proporciona mais segurança para todo mundo. Concluir a intervenção antes da alta temporada é fundamental para deixar a viagem mais tranquila justamente quando a estrada passa a receber um fluxo maior de veículos - disse.

Drenagem e barreira dinâmica

De acordo com o diretor de Obras e Conservação do DER-RJ, Newton Júnior, os trabalhos nesta etapa estão concentrados nos serviços de drenagem, na perfuração e na instalação de uma barreira dinâmica. A estrutura tem a função de conter ou reduzir o impacto de resíduos e fragmentos de rocha que possam se desprender da encosta antes de atingirem a pista. Após essa etapa, serão concluídas a pavimentação e a nova sinalização do trecho.

A RJ-165 atravessa a Serra da Bocaina, área marcada por encostas íngremes e sujeita a períodos de chuvas intensas, que podem provocar deslizamentos e erosões. O engenheiro responsável pela obra, Lucas Ramalho, destacou a segurança proporcionada pela intervenção. Segundo ele, a expectativa é de que o trecho não volte a apresentar os problemas que motivaram a obra.

-Ficou uma obra bacana, que transmite segurança e facilita bastante o trânsito de quem usa a Paraty-Cunha - finalisou.