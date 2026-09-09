Paraty em foco - Divulgação/Reprodução Rede Social

Paraty em focoDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 09/09/2026 19:32 | Atualizado 09/09/2026 19:33

Paraty - A cidade histórica de Paraty, na Costa Verde, recebe entre os dias 9 e 13 de setembro, a edição de 2026 do Festival Internacional de Fotografia de Paraty, o Paraty em Foco. O evento reúne fotógrafos, pesquisadores, curadores e artistas brasileiros e estrangeiros em uma programação especial dedicada aos 200 anos da fotografia.

Criado em 2005 pelo fotógrafo italiano Giancarlo Mecarelli, morador de Paraty, o festival chega à 22ª edição consolidado entre os principais eventos de fotografia realizados na cidade. Neste ano, o tema “Do Grão ao Pixel” propõe uma reflexão sobre a história da fotografia, as transformações da linguagem e os novos caminhos da produção de imagens.

Festival reúne diferentes gerações

Entre os convidados confirmados para a edição de 2026 estão Ana Carolina Fernandes, André Teixeira, Angela Magalhães, Antonello Veneri, Cristiano Mascaro, Emmanuel Lenain, Emidio Luisi, Karime Xavier, Nadja Peregrino, Paula Lyn, Ricardo Biserra, Ricardo Takamura, Roberto Cecato, Rogério Reis, Rubens Fernandes Junior e Sergio Burgi.

Ao longo de 22 anos, o Paraty em Foco recebeu fotógrafos de diferentes países e contribuiu para consolidar Paraty como um dos principais destinos brasileiros para a realização de eventos ligados à fotografia e à produção cultural.

A programação de encontros e entrevistas será realizada no Auditório da Casa da Cultura, na Rua Dona Geralda, no Centro Histórico. Confira abaixo.

Na quarta-feira (9), às 20h, o destaque será o encontro “Tutto Meca”, com Ricardo Biserra entrevistando Giancarlo Mecarelli.

Na quinta-feira (10), serão promovidos debates sobre os 87 anos do Foto Cine Club Bandeirantes, paisagens noturnas e soberania visual, além de discussões relacionadas a corpo, memória e território.

Na sexta-feira (11), os encontros abordarão a relação entre fotografia e cidade, os desafios para a preservação de acervos fotográficos e os impactos da inteligência artificial na produção de imagens. Às 20h, será realizada a discussão “200 Anos de Fotografia: Sobreviveremos à Inteligência Artificial?”.

No sábado (12), a programação terá encontros sobre a presença de fotógrafos italianos no Paraty em Foco, diferentes trajetórias na fotografia e a chamada “morte da fotografia”. O dia também contará com a apresentação dos trabalhos premiados na Convocatória em Foco 2026.

Encerrando a programação, no domingo (13), às 10h, o festival promove o encontro “25 Anos da AFOCAR de Angra dos Reis”, com participação de Miguel Alves e Mauro Tristão.

Exposições ocupam espaços do Centro Histórico

As exposições da edição de 2026 serão distribuídas por diferentes espaços do Centro Histórico de Paraty. Na Quadra da Matriz, será apresentada a mostra com os vencedores da Convocatória PEF 2026. Na categoria Ensaio, os três primeiros colocados são Gedeon Santos, José Negro e Miriam Ramalho. Já na categoria Foto Única, os vencedores são Paulo Rapoport, Bete Marques e Cesare Simioni.

A Casa da Cultura recebe as exposições “As Fotos que Nunca Foram Tiradas”, de Emmanuel Lenain, e o 42º Salão Internacional de Arte Fotográfica – FCCB. O espaço também abrigará “O Trabalho e os Trabalhadores”, de Ricardo Biserra.

Na Praça da Matriz, uma tenda aberta recebe “Rito: Entre Corpo, Bola e Pertencimento”, com trabalhos de 23 fotógrafos do Transitório Coletivo VivaRua. Já a Livraria das Marés será palco da exposição “Cotidiano Paratiense”, de Giancarlo Mecarelli.

A edição de 2026 é viabilizada pelo Edital Fomenta Festival, do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.