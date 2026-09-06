Apreensão na Chácara da Saudade - Divulgação/PM

Apreensão na Chácara da SaudadeDivulgação/PM

Publicado 06/09/2026 14:40 | Atualizado 06/09/2026 14:42

Paraty - Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) prenderam um homem de 42 anos, suspeito de tráfico de drogas, durante patrulhamento de rotina, nesse sábado (5), na localidade da Chácara da Saudade, em Paraty.

Segundo a polícia, os agentes perceberam o indivíduo em atitude suspeita após ele demonstrar nervosismo ao notar a presença da equipe. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma bolsa com drogas. Ao todo, foram apreendidos 40 ziplocks de cocaína, avaliados em R$ 10 cada, nove flores de maconha, avaliadas em R$ 30 cada, e quatro tabletes de maconha, com valor estimado de R$ 80 cada.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 167ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.