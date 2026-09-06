Apreensão na Chácara da SaudadeDivulgação/PM
Homem é preso com cocaína e flores de maconha durante patrulhamento em Paraty
Abordagem ocorreu na Chácara da Saudade; policiais da 2ª CIPM apreenderam ainda cocaína no local
Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Paraty
Colisão aconteceu na noite de sábado (5), no bairro Taquari; duas vítimas foram socorridas e levadas ao hospital da cidade
Nova ETE de Paraty avança com concretagem da base do biorreator
Obra recebeu 140 m³ de concreto e terá capacidade inicial para tratar 4 milhões de litros de esgoto por dia do município
Festa de Nossa Senhora dos Remédios celebra história de Paraty
De 30 de agosto a 8 de setembro, festa da padroeira reúne tradição e fé no Centro Histórico enquanto a Matriz passa por restauração
Apagão afeta 52 mil clientes em Angra dos Reis e Paraty
Falha em linha de transmissão na região da Usina de Angra atingiu seis subestações; cerca de 45 mil imóveis continuam sem luz
Paraty prorroga inscrições para edital cultural da Lei Aldir Blanc
Prazo vai até 28 de agosto e prevê R$ 340 mil para financiar 49 projetos de artistas, coletivos e iniciativas culturais do município
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