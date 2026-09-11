Carreta da Saúde está localizada no Areal do Pontal em Paraty - Divulgação/MS

Carreta da Saúde está localizada no Areal do Pontal em ParatyDivulgação/MS

Publicado 11/09/2026 17:01

O município de Paraty, na Costa Verde, recebe neste sábado (12), a carreta de exames de imagem do Ministério da Saúde. A unidade ficará instalada no Areal do Pontal, em frente ao estacionamento da Prefeitura, com atendimento aberto à população, às 10h, pela representante da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), Thatiane Torres.

A unidade móvel realiza exames de tomografia computadorizada exclusivamente para pacientes da rede pública municipal que passaram por avaliação médica e foram pré-agendados e encaminhados pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Paraty.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população a exames de média e alta complexidade e fortalecer a rede de diagnóstico por imagem na Costa Verde. O objetivo é contribuir para a identificação precoce de doenças e agilizar a definição e o início dos tratamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não haverá atendimento por demanda espontânea. Os exames, que podem exigir preparo prévio e protocolos específicos, incluindo procedimentos com ou sem contraste, são destinados aos pacientes que já integram a fila regulada do município.



