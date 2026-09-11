Carreta da Saúde está localizada no Areal do Pontal em ParatyDivulgação/MS
Paraty recebe carreta de exames de imagem do Ministério da Saúde
Unidade instalada no Areal do Pontal realiza exames para pacientes da rede pública previamente agendados pela regulação municipal
Paraty celebra 200 anos da fotografia com festival internacional
Evento reúne fotógrafos, pesquisadores e artistas de 9 a 13 de setembro, com encontros e exposições no Centro Histórico da cidade
Homem é preso com cocaína e flores de maconha durante patrulhamento em Paraty
Abordagem ocorreu na Chácara da Saudade; policiais da 2ª CIPM apreenderam ainda cocaína no local
Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Paraty
Colisão aconteceu na noite de sábado (5), no bairro Taquari; duas vítimas foram socorridas e levadas ao hospital da cidade
Nova ETE de Paraty avança com concretagem da base do biorreator
Obra recebeu 140 m³ de concreto e terá capacidade inicial para tratar 4 milhões de litros de esgoto por dia do município
Festa de Nossa Senhora dos Remédios celebra história de Paraty
De 30 de agosto a 8 de setembro, festa da padroeira reúne tradição e fé no Centro Histórico enquanto a Matriz passa por restauração
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