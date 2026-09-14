Drogas apreendidas no Areal do TaquariDivulgação/PM
Mulher é presa por suspeita de tráfico de drogas em Paraty
Caso aconteceu no bairro Areal Taquari
Obra de contenção na Paraty-Cunha entra na reta final
Intervenção do DER-RJ no km 10 da RJ-165 deve ser concluída antes do verão e reforça a segurança de moradores e turistas
Paraty recebe carreta de exames de imagem do Ministério da Saúde
Unidade instalada no Areal do Pontal realiza exames para pacientes da rede pública previamente agendados pela regulação municipal
Paraty celebra 200 anos da fotografia com festival internacional
Evento reúne fotógrafos, pesquisadores e artistas de 9 a 13 de setembro, com encontros e exposições no Centro Histórico da cidade
Homem é preso com cocaína e flores de maconha durante patrulhamento em Paraty
Abordagem ocorreu na Chácara da Saudade; policiais da 2ª CIPM apreenderam ainda cocaína no local
Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Paraty
Colisão aconteceu na noite de sábado (5), no bairro Taquari; duas vítimas foram socorridas e levadas ao hospital da cidade
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