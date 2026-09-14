Drogas apreendidas no Areal do Taquari - Divulgação/PM

Drogas apreendidas no Areal do TaquariDivulgação/PM

Publicado 14/09/2026 21:32

Uma mulher, de 47 anos, foi presa por suspeita de tráfico de drogas nesta segunda-feira (14) em Paraty (RJ). O caso aconteceu no bairro Areal Taquari. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações do setor de inteligência de que a suspeita estava vendendo drogas no local.

Ainda de acordo com a corporação, no local, a suspeita foi abordada e em depoimento aos agentes afirmou que estava vendendo drogas.

Ainda e acordo com a polícia, foram encontrados 85 pinos de cocaína, 16 tabletes de maconha, um aparelho celular e R$ 126 em espécie. Além disso, próximo ao local foi apreendido uma câmera de monitoramento.

A mulher e todo material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Paraty, onde o caso foi registrado. Ela permaneceu presa e está à disposição da Justiça. A identidade dela não foi divulgada pela Polícia Militar.