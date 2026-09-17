Proibido estacionar no centro de Paraty - Divulgação/Reprodução Rede Social

Proibido estacionar no centro de Paraty Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 17/09/2026 19:03

A Prefeitura de Paraty informou que vai retirar vagas de estacionamento em trechos do Centro Histórico e da localidade de Terra Nova. A medida atende a uma determinação da Justiça Federal e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Em novembro do ano passado o município de Paraty foi autuado pela Justiça Federal a remover o estacionamento considerado irregular, na Terra Nova e condenado a recompor a pavimentação. A multa poderia chegar a R$ 100 mil. Na ocasião o município negou a existência do estacionamento.

As mudanças atingem trechos da Rua Aurora, Largo de Santa Rita, Rua Dr. Pereira, Cais de Turismo, Largo da Capelinha e Rua Josephina Costa, além de pontos de Terra Nova.

Segundo a prefeitura, a sinalização será atualizada nas vias afetadas. O município orienta os motoristas a ficarem atentos às novas regras de estacionamento nos locais. A administração municipal afirmou, em rede social, que a medida está sendo cumprida em razão da decisão judicial e das normas relacionadas à preservação do patrimônio histórico e à organização urbana.

Ainda de acordo com a prefeitura, recursos contra a determinação continuam tramitando nas instâncias superiores. Enquanto não houver nova decisão, a ordem vigente deve ser cumprida.