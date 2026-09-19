O Caso foi registrado na delegacia de Paraty que segue investigando a participação dos envolvidosDivulgação/Polícia Civil

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Jaciara Santos
Policiais civis da 167ª DP (Paraty) prenderam, nessa quarta-feira (16), um homem acusado de agredir e ameaçar a ex-companheira. Ele foi localizado e capturado, pela Lei Maria da Penha, no Centro de Paraty, na Costa Verde.
Segundo as investigações, em agosto deste ano, o suspeito teria invadido a residência da vítima acompanhado de dois homens. No local, os três teriam agredido e ameaçado a mulher. Após as agressões, o homem teria levado a filha de três anos do casal e deixado o imóvel acompanhado dos outros envolvidos.
Depois de diversas diligências, os agentes conseguiram localizar o suspeito em Paraty. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão. As investigações continuam para esclarecer completamente o caso e identificar outros possíveis envolvidos.
A criança foi devolvida à mãe.
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