O Caso foi registrado na delegacia de Paraty que segue investigando a participação dos envolvidosDivulgação/Polícia Civil
Homem é preso após agredir e ameaçar ex-companheira em Paraty
Policiais da 167ª DP localizaram o suspeito no Centro da cidade após diligências; investigação apura participação de outros envolvidos
Vagas de estacionamento do centro histórico serão retiradas em Paraty
Medida cumpre determinação da Justiça Federal e do Iphan e afeta trechos do Centro Histórico e de Terra Nova; sinalização será atualizada
Operação Alba prende dois por extorsão de barqueiros em Paraty
Ação da Polícia Civil cumpre mandados em Paraty, Angra dos Reis, Nova Iguaçu e na capital; celulares e outros eletrônicos foram apreendidos durante a operação
Mulher é presa por suspeita de tráfico de drogas em Paraty
Caso aconteceu no bairro Areal Taquari
Obra de contenção na Paraty-Cunha entra na reta final
Intervenção do DER-RJ no km 10 da RJ-165 deve ser concluída antes do verão e reforça a segurança de moradores e turistas
Paraty recebe carreta de exames de imagem do Ministério da Saúde
Unidade instalada no Areal do Pontal realiza exames para pacientes da rede pública previamente agendados pela regulação municipal
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