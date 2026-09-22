Até quinta-feira (24) com senhas distribuídas no local a partir das 9h - Divulgação/Governo do Estado

Até quinta-feira (24) com senhas distribuídas no local a partir das 9hDivulgação/Governo do Estado

Publicado 22/09/2026 18:36

Paraty recebe, de 22 a 24 de setembro, o Mutirão Estadual de Negociação do Consumidor. A ação oferece atendimento para consumidores que desejam negociar dívidas, limpar o nome e reorganizar a vida financeira. O atendimento presencial será realizado no Procon Paraty, na Rua José França Nubile, nº 41, loja 08, no Parque Ipê. As senhas serão distribuídas das 9h às 14h. Participam presencialmente Agências Bancárias, Águas de Paraty, Enel, CDL e Serasa. Também haverá atendimento online de operadoras de telefonia móvel e lojas de móveis e eletrodomésticos. Para participar, é necessário apresentar documento de identificação com foto e algum comprovante da relação de consumo com a empresa, como contrato, boleto ou fatura. Nos atendimentos online, um representante do Procon fará a intermediação com as empresas e acompanhará as negociações junto aos consumidores. A iniciativa é realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da SEDCON e do PROCON-RJ, em parceria com a Prefeitura de Paraty. A lista completa de empresas participantes pode ser consultada no site www.mutirao.sistemaprocon.com.br. fotogaleria

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