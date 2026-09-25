Paraty conceito de Laboratório Vivo - Divulgação/PMP

Paraty conceito de Laboratório VivoDivulgação/PMP

Publicado 25/09/2026 17:48 | Atualizado 25/09/2026 17:52

O programa Destino Lab Paraty concluiu a seleção de startups que irão testar soluções tecnológicas diretamente no território , atacado pelo desmatamento, crimes ambientais e invasões em áreas de preservação do município. Ao todo, cinco empresas foram escolhidas para executar Provas de Conceito (PoCs), com aportes de até R$ 120 mil por projeto. A iniciativa reúne a Embratur, a Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, o Parque Tecnológico da UFRJ e a Universidade Federal Fluminense (UFF).

O processo seletivo recebeu 56 inscrições, das quais 37 propostas foram homologadas após avaliação de critérios técnicos de maturidade. As cinco empresas selecionadas agora participam de uma etapa de capacitação e mentorias, realizada entre 23 de setembro e 8 de outubro.

Ao longo de 16 horas de atividades, pesquisadores e especialistas auxiliam as startups a adequar os planos de testes às características urbanísticas, culturais e ambientais de Paraty. A proposta é garantir que as tecnologias possam ser aplicadas em situações reais sem comprometer a preservação do patrimônio e os modos de vida locais.

Entre as soluções selecionadas está a Cash Pago, que pretende atuar na capacidade de carga e gestão de fluxos turísticos. A plataforma permitirá reservas e pagamentos digitais, além do acompanhamento da lotação de atrativos e da geração de dados para auxiliar decisões do poder público e do comércio.

A Fubá desenvolverá roteiros geolocalizados com recursos de acessibilidade e conteúdos educativos sobre patrimônio, com funcionamento offline. Já a Interact Place oferecerá informações sobre atrativos e eventos culturais em quatro idiomas, integradas ao Observatório de Turismo de Paraty.

A Diaspora Black utilizará totens interativos com QR Code em locais relacionados ao patrimônio afro-brasileiro. A solução contará com narrativas em quatro idiomas, audioguias e dados sobre o fluxo de visitantes. A Reciclo Social, por sua vez, trabalhará com pontos inteligentes de descarte, usando visão computacional para identificar resíduos e produzir indicadores ambientais.

Além das cinco startups selecionadas, outras dez empresas qualificadas permanecem no cadastro de reserva do programa.

Paraty Laboratório Vivo

O Destino Lab foi estruturado a partir de consultas realizadas com moradores e empresários locais, incluindo as etapas de “Escuta ao Território”, em março, e “Devolutiva de Diagnóstico”, em junho. Segundo a proposta do programa, as soluções devem respeitar a autenticidade de Paraty e a conservação do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico, reconhecido pela UNESCO como Sítio Misto Patrimônio Mundial. Com a iniciativa, Paraty passa a utilizar o conceito de laboratório vivo para testar tecnologias voltadas à gestão do turismo, preservação histórica, sustentabilidade e geração de renda.