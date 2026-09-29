Prefeito Zezé Porto reage com tranquilidade e confiança a decisão do MP EleitoralDivulgação/PMP
Com a ação julgada improcedente, o processo segue para ciência do Ministério Público Eleitoral. Caso não sejam apresentadas novas medidas, o procedimento deverá ser arquivado definitivamente pela Justiça Eleitoral.
Defesa Civil participa de Semana da SIPAT em Paraty
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Decisão da Justiça Eleitoral favorece prefeito e vice de Paraty
57ª Zona Eleitoral considerou improcedentes acusações de abuso de poder político envolvendo a revisão das contas de gestão de 2012
Paraty inicia mudanças no trânsito para proteger Centro Histórico
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