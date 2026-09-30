Drogas apreendidas com suspeitos na mata, em São RoqueDivulgação/Reprodução PM
Também foram apreendidos 11 ziplocks contendo cocaína. Conforme a Polícia Militar, cinco unidades eram avaliadas em R$ 50 cada, enquanto outras seis tinham valor estimado em R$ 20 cada.
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