Drogas apreendidas com suspeitos na mata, em São Roque - Divulgação/Reprodução PM

Drogas apreendidas com suspeitos na mata, em São RoqueDivulgação/Reprodução PM

Publicado 30/09/2026 19:49

Quatro suspeitos foram presos pela Polícia Militar na noite dessa terça-feira (29), durante uma ação realizada no bairro São Roque, em Paraty, na Costa Verde. A ocorrência foi registrada após policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) receberem informações sobre a existência de um barraco localizado em uma área de mata que estaria sendo utilizado para armazenar drogas.

De posse das informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado para averiguar a denúncia. Durante as buscas, a equipe localizou o barraco e encontrou quatro indivíduos em seu interior. Segundo a Polícia Militar, no momento da abordagem, os suspeitos estavam realizando a endolação de material entorpecente. A atividade consiste na preparação e separação de drogas em porções, geralmente destinadas à distribuição ou comercialização.

Diante da situação encontrada no local, os quatro envolvidos foram detidos e encaminhados para a 167ª DP, onde a ocorrência foi apresentada. Após os procedimentos de praxe, os quatro permaneceram presos.

Durante a ação, os policiais apreenderam 105 pedaços de maconha, com valor estimado em R$ 50 cada, além de um tablete de maconha pesando aproximadamente um quilo, avaliado em R$ 10 mil.

Também foram apreendidos 11 ziplocks contendo cocaína. Conforme a Polícia Militar, cinco unidades eram avaliadas em R$ 50 cada, enquanto outras seis tinham valor estimado em R$ 20 cada.

A apreensão do material e a prisão dos quatro suspeitos foram encaminhadas para a delegacia responsável pelo registro da ocorrência. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que poderá apurar a origem dos entorpecentes e a possível participação dos envolvidos em atividades relacionadas ao tráfico de drogas na cidade.

A ação faz parte do trabalho de policiamento ostensivo e de combate ao tráfico realizado pela 2ª CIPM na região. Informações recebidas pelas forças de segurança são utilizadas para direcionar equipes a locais apontados como possíveis pontos de armazenamento ou preparação de drogas.