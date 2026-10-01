Caminhada Outubro Rosa, Centro Histórico de Paraty - Divulgação/PMP

Caminhada Outubro Rosa, Centro Histórico de ParatyDivulgação/PMP

Publicado 01/10/2026 18:15

A Prefeitura de Paraty abre neste sábado (3) a programação do Outubro Rosa 2026 com a terceira edição da Caminhada Outubro Rosa e a inauguração do novo prédio da Saúde da Mulher, no bairro Patitiba. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Saúde e pela Coordenadoria Especial da Mulher e reúne atividades de Lazer , conscientização, prevenção e atendimento especializado.

Prefeitura prepara sábado de Lazer e serviços de saúde para as mulheres Divulgação/PMP

A programação começa às 8h, com concentração em frente ao Núcleo da FAETEC, na entrada da cidade. Às 8h30, será realizado um aulão de Ritbox, modalidade de treino funcional ritmado. A caminhada terá início às 9h, com destino à Patitiba, onde os participantes deverão chegar por volta das 10h30.

A professora de Ritbox Priscila destacou a importância da atividade física durante a mobilização. Segundo ela, o evento terá alongamento e uma aula voltada ao treinamento funcional.

Para a Coordenadora Especial da Mulher, Marly Cardoso, o Outubro Rosa reforça a importância da prevenção, da informação e do atendimento à população feminina. Por isso importância desse grupo estar presente ao evento. A primeira-dama de Paraty, Maria da Graça, aproveita o espaço e convida a população a participar da programação.

Clínica Saúde da Mulher

A chegada da caminhada será acompanhada pela inauguração das novas instalações da Clínica Saúde da Mulher. A unidade faz parte do plano de fortalecimento e descentralização da rede ambulatorial do município e terá como objetivo ampliar o acesso a consultas especializadas e melhorar o fluxo de atendimento.

Entre os serviços oferecidos estão consultas de ginecologia, mastologia e nutrição. A programação de abertura também contará com palestras informativas conduzidas por profissionais da área, além de um relato de superação apresentado por Cris. As ações de saúde incluem ainda atualização da caderneta de vacinação, testes rápidos, aferição de pressão arterial e medição de glicemia. Os atendimentos começam já durante a cerimônia de inauguração.

A secretária adjunta de Saúde, Bianca Martins, ressaltou que a proposta é aproveitar a abertura do Outubro Rosa para oferecer atendimento e informação às mulheres. Com a nova estrutura, a Prefeitura pretende ampliar a assistência especializada e integrar ações de prevenção à rede municipal de saúde.