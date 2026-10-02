Preso está à disposição da Justiça paulistaDivulgação/Polícia Civil
Foragido de São Paulo é capturado pela PM após fuga em cachoeira
Homem era procurado pela Justiça e foi localizado por policiais da 2ª CIPM em uma área próxima a uma pousada no bairro Graúna
Paraty abre Outubro Rosa com caminhada e nova unidade de Saúde da Mulher
Programação no sábado (3) terá Ritbox, caminhada e entrega do novo prédio da Saúde da Mulher, com consultas e ações preventivas
Polícia prende quatro suspeitos embalando drogas em mata de Paraty
Os homens foram encontrados em um barraco no bairro São Roque, onde, segundo a PM, drogas eram preparadas para comercialização
Defesa Civil participa de Semana da SIPAT em Paraty
Palestra abordou prevenção, atuação da população em emergências e possíveis impactos do El Niño no clima da região de Paraty
Decisão da Justiça Eleitoral favorece prefeito e vice de Paraty
57ª Zona Eleitoral considerou improcedentes acusações de abuso de poder político envolvendo a revisão das contas de gestão de 2012
Paraty inicia mudanças no trânsito para proteger Centro Histórico
Medida atende decisão judicial e prevê retirada de vagas, preservação ambiental e implantação de plano de mobilidade urbana no município
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