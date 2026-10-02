Preso está à disposição da Justiça paulistaDivulgação/Polícia Civil

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Jaciara Santos
Um homem apontado como foragido do sistema prisional do estado de São Paulo foi capturado por policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) nessa sexta-feira (2), no bairro Graúna, em Paraty, na Costa Verde. A prisão ocorreu após informações obtidas pelo serviço de inteligência da corporação indicarem que um indivíduo possivelmente armado estaria hospedado em uma pousada da região.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local para verificar a denúncia. Durante as diligências nas proximidades da pousada, os agentes localizaram o suspeito em uma área de cachoeira. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir, caindo em uma cachoeira. Os militares iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo e realizar a captura.
Durante a abordagem, segundo a corporação, o indivíduo afirmou que sabia ser procurado pela Justiça. Ele também teria declarado que havia fugido do sistema prisional, motivo pelo qual tentou escapar ao perceber a aproximação dos agentes.
Após a abordagem, os policiais realizaram uma consulta aos sistemas de segurança e confirmaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. A verificação apontou ainda que ele era considerado foragido do sistema prisional do estado de São Paulo.
Diante da constatação, o homem foi encaminhado para a 167ª DP, em Paraty, onde foram adotados os procedimentos legais relacionados ao cumprimento do mandado judicial. Ele está à disposição da Justiça.
A ação faz parte do trabalho de patrulhamento e levantamento de informações realizado pela Polícia Militar na região. O serviço de inteligência é utilizado pelas equipes para verificar denúncias e localizar pessoas com pendências judiciais, contribuindo para o cumprimento de mandados de prisão.
A Polícia Militar não informou a identidade do homem nem detalhou qual crime motivou a ordem de prisão expedida pela Justiça de São Paulo. Também não foram divulgadas informações sobre a eventual arma mencionada na denúncia inicial.
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