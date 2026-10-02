Preso está à disposição da Justiça paulista - Divulgação/Polícia Civil

Preso está à disposição da Justiça paulistaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 02/10/2026 18:06

Um homem apontado como foragido do sistema prisional do estado de São Paulo foi capturado por policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) nessa sexta-feira (2), no bairro Graúna, em Paraty, na Costa Verde. A prisão ocorreu após informações obtidas pelo serviço de inteligência da corporação indicarem que um indivíduo possivelmente armado estaria hospedado em uma pousada da região.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local para verificar a denúncia. Durante as diligências nas proximidades da pousada, os agentes localizaram o suspeito em uma área de cachoeira. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir, caindo em uma cachoeira. Os militares iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo e realizar a captura.

Durante a abordagem, segundo a corporação, o indivíduo afirmou que sabia ser procurado pela Justiça. Ele também teria declarado que havia fugido do sistema prisional, motivo pelo qual tentou escapar ao perceber a aproximação dos agentes.

Após a abordagem, os policiais realizaram uma consulta aos sistemas de segurança e confirmaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. A verificação apontou ainda que ele era considerado foragido do sistema prisional do estado de São Paulo.

Diante da constatação, o homem foi encaminhado para a 167ª DP, em Paraty, onde foram adotados os procedimentos legais relacionados ao cumprimento do mandado judicial. Ele está à disposição da Justiça.

A ação faz parte do trabalho de patrulhamento e levantamento de informações realizado pela Polícia Militar na região. O serviço de inteligência é utilizado pelas equipes para verificar denúncias e localizar pessoas com pendências judiciais, contribuindo para o cumprimento de mandados de prisão.

A Polícia Militar não informou a identidade do homem nem detalhou qual crime motivou a ordem de prisão expedida pela Justiça de São Paulo. Também não foram divulgadas informações sobre a eventual arma mencionada na denúncia inicial.

