Deputado Eurico Júnior já foi prefeito de Paty Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 17:05

Nesta quarta-feira (07), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que torna a Festa do Tomate de Paty do Alferes patrimônio cultural imaterial do estado. O PL nº 3676/2021 é de autoria do deputado estadual Eurico Júnior e agora depende da sanção do governador em exercício, Claudio Castro.

A Festa do Tomate foi criada em 1989, na primeira gestão do atual deputado como prefeito do município localizado na região Centro-Sul fluminense, e acontece anualmente no feriado de Corpus Christi. As últimas edições do evento, realizadas antes da pandemia de covid-19, atraíram público estimado em 40 mil pessoas por dia, movimentando a economia local. "É um orgulho duplo. Criei a festa e, hoje, como deputado, apresentei e aprovei este projeto, que, caso sancionado pelo governador, autorizará o poder público a celebrar convênios com entidades ligadas à cultura, ao turismo e ao lazer, com a finalidade de assegurar a história e fomentar o conhecimento e a apreciação dessa importante manifestação cultural para a nossa região. Espero que, no ano que vem, sem pandemia, possamos desfrutar das atrações desta festa maravilhosa", disse Eurico.